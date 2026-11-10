CEO Nvidia Jensen Huang: Từ người rửa bát thuê đến lãnh đạo đế chế 4.300 tỷ USD

Sinh năm 1963 tại Đài Nam, đảo Đài Loan, Jensen Huang sang Mỹ từ khi còn nhỏ và định cư tại bang Oregon.

Những năm đầu tại Mỹ, ông phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa. Huang theo học ngành kỹ thuật điện tại Đại học Oregon, sau đó nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Stanford năm 1992, chuyên sâu về thiết kế vi xử lý.

Trong thời gian học tập, ông làm thêm tại chuỗi nhà hàng Denny's với công việc dọn bàn và rửa bát để trang trải chi phí.

Huang từng mô tả đây là công việc đầu tiên trước khi trở thành CEO, đồng thời cho biết ông luôn làm việc có tổ chức, chuẩn bị kỹ lưỡng và duy trì hiệu suất cao.

Ông từng tự nhận là một trong những người rửa bát giỏi nhất tại Denny's. Huang cho rằng trải nghiệm lao động bình thường đã góp phần hình thành đạo đức nghề nghiệp và phong cách quản lý sau này.

Chính tại một nhà hàng Denny's ở California, năm 1993, Huang cùng 2 đồng nghiệp Chris Malachowsky và Curtis Priem thảo luận ý tưởng phát triển chip có khả năng xử lý đồ họa 3D chân thực trên máy tính cá nhân. Tháng 4 cùng năm, 3 người thành lập Nvidia.

Những năm đầu hoạt động, Nvidia đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp bán dẫn lâu đời và từng đứng trước nguy cơ phá sản.

Huang phải liên tục điều chỉnh chiến lược sản phẩm để duy trì hoạt động. Công ty sau đó giành được các hợp đồng cung cấp chip cho ngành công nghiệp máy chơi game, tạo nền tảng cho quá trình phát triển.

Bước ngoặt lớn xuất hiện vào giữa những năm 2010, khi Nvidia chuyển trọng tâm từ chip đồ họa chơi game sang điện toán trí tuệ nhân tạo (AI).

Huang nhận ra bộ xử lý đồ họa (GPU) có thể thực hiện các tác vụ học máy hiệu quả hơn nhiều so với bộ xử lý trung tâm (CPU) truyền thống.

Nvidia từ đó phát triển hệ sinh thái phần cứng và phần mềm phục vụ huấn luyện, suy luận AI. Các dòng GPU trung tâm dữ liệu H100 và H200 trở thành những sản phẩm chủ lực, được nhiều doanh nghiệp công nghệ sử dụng.

Đến năm 2026, Nvidia giữ vị trí hàng đầu trong lĩnh vực chip AI, cung cấp hạ tầng điện toán cho nhiều hệ thống AI tạo sinh lớn.

Vốn hóa thị trường của công ty được đề cập ở mức hơn 4.300 tỷ USD, có thời điểm vượt 5.700 tỷ USD.

Phong cách lãnh đạo của Huang nổi bật bởi cường độ làm việc cao, yêu cầu kỹ thuật khắt khe và cơ cấu quản lý phẳng.

Ông có khoảng 50 nhân viên báo cáo trực tiếp, hạn chế các tầng nấc trung gian và đề cao tốc độ thực thi.

Dù Nvidia đã trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu, Huang vẫn thường nhắc đến công việc rửa bát thuê tại Denny's như một phần quan trọng trong hành trình lập nghiệp. Ông cho rằng một CEO vẫn cần tiếp tục nỗ lực để trở thành người lãnh đạo tốt hơn.