VN-Index hướng tới 1760 trong phiên tới

Theo VCSC, về mặt kỹ thuật, VN-Index kiểm định và đóng cửa vượt vùng kháng cự 1730 điểm, qua đó cải thiện tín hiệu ngắn hạn từ điều chỉnh sang phục hồi.

Kết phiên ngày 10/11, VN-Index tăng 28,75 điểm, đóng cửa tại 1743,07 điểm. Tương tự, HNX-Index tăng 1,02 điểm, đóng cửa tại 256,26 điểm.

VN-Index có khả năng tiếp tục đà tăng trong phiên tới để kiểm định vùng kháng cự quanh 1760 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index bật tăng mạnh, vượt qua vùng kháng cự hội tụ giữa hai đường Tenkan và Kijun, đồng thời quay lại thử thách đường xu hướng giảm ngắn hạn. Chỉ số đóng cửa tại mức cao nhất phiên với thanh khoản cải thiện và vượt mức trung bình 20 phiên, cho thấy lực cầu chiếm ưu thế rõ rệt.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI hình thành đáy sau cao hơn và vượt qua đường xu hướng giảm ngắn hạn. Trong khi đó, đường MACD tiến sát đường tín hiệu nhưng vẫn vận động dưới ngưỡng 0, với histogram đảo chiều sang vùng dương. Các tín hiệu này cho thấy động lượng hồi phục đang được cải thiện, mở ra khả năng đảo chiều tích cực trong ngắn hạn.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1700 – 1720. Vùng kháng cự: 1750 – 1760.

VN-Index có khả năng tiếp tục đà tăng trong phiên tới để kiểm định vùng kháng cự quanh 1760 điểm. Nếu vượt qua thành công, chỉ số có thể thiết lập vùng nền giá mới phía trên hai đường Tenkan và Kijun, qua đó củng cố triển vọng hồi phục ngắn hạn”.

Trong những phiên tới, trạng thái tích lũy với biên độ rung lắc thu hẹp có thể tiếp tục

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng gần 29 điểm trong phiên hôm nay và đóng cửa tại 1743,07 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía tích cực với 15/18 ngành tăng điểm, trong đó Bất động sản, Truyền thông và Du lịch & giải trí tăng trên 2%. Ở chiều ngược lại, Dầu khí là ngành duy nhất giảm trên 1%. Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên HSX, trong khi bán ròng trên HNX và UPCOM.

Biên độ dao động của VN-Index đang có xu hướng thu hẹp và chỉ số chủ yếu giằng co quanh vùng 1725 điểm trong một tuần trở lại đây. Trong những phiên tới, trạng thái tích lũy với biên độ rung lắc thu hẹp có thể tiếp tục, qua đó giúp chỉ số hình thành nền giá ổn định hơn trước khi xác lập xu hướng mới”.

Ngắn hạn VN-Index được kỳ vọng tiếp tục hướng đến vùng giá 1760 điểm - 1780 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy tích cực khi vượt lên giá trung bình 20 phiên. Xu hướng VN-Index đang tích cực hơn dưới ảnh hưởng của nhóm ngân hàng và VinGroup. Ngắn hạn VN-Index được kỳ vọng tiếp tục hướng đến vùng giá 1760 điểm - 1780 điểm. Đây là vùng kháng cự mạnh, tương ứng kháng cự của đường xu hướng giảm giá từ tháng 9 đến nay và giá cao nhất tháng 10/2026. Cần lưu ý, áp lực cung vùng giá cao có thể sẽ gia tăng trở lại.

Thị trường đón nhận thông tin Ngân hàng Nhà Nước sẽ thực hiện mua ngoại tệ giao ngay vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, bắt đầu từ ngày 11/11. Qua đó, lượng VND tương ứng được đưa vào hệ thống ngân hàng, góp phần bổ sung thanh khoản tiền Đồng và hỗ trợ khả năng cân đối nguồn vốn của các tổ chức tín dụng. Thị trường đã phản ứng tích cực với thông tin này bên cạnh giá dầu thế giới giảm mạnh khi đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ diễn ra vào ngày 10-11/11. Hiện tại chất lượng ngắn hạn của thị trường đang cải thiện. Nhà đầu tư có thể xem xét các vị thế gia tăng tỉ trọng khi thị trường chung vượt lên đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026 đến nay.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.".

Kỳ vọng chỉ số sẽ tiếp tục hướng tới vùng giá 1760 – 1770 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index bứt phá tăng mạnh 28,8 điểm (+1,7%), đóng cửa tại mốc cao nhất 1743,1 điểm trong phiên hôm nay. Lực cầu tham gia tích cực ngay từ đầu phiên giúp chỉ số tăng hơn 22 điểm trong phiên sáng và đà tăng được nới rộng trong phiên chiều. Động lực chính đến từ cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó nhóm Vingroup (VIC và VHM) đóng góp tổng cộng 15.2 điểm. Dòng tiền lan tỏa rộng khắp các nhóm ngành, trong đó tập trung mua chủ động mạnh tại nhóm bất động sản, chứng khoán. Độ rộng nghiêng hẳn về bên mua với 221 mã tăng so với 94 mã giảm, đi kèm giá trị giao dịch tăng 24,5%.

VN-Index bứt phá mạnh mẽ và đóng cửa vượt kháng cự ngắn hạn 1730 - 1740 điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức khả quan, tăng 11.8% so với trung bình 20 phiên. Với động lực lan tỏa từ nhiều nhóm ngành, chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ tiếp tục hướng tới vùng giá 1760 – 1770 điểm (quanh đường MA50) trong các phiên tới. Nhà đầu tư nên tránh tâm lý mua đuổi trong các phiên tăng mạnh, có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng khi VN-Index xuất hiện các nhịp kiểm định lại vùng hỗ trợ 1730 – 1740 điểm.

Mục tiêu ưu tiên giải ngân là các doanh nghiệp đầu ngành có triển vọng kết quả kinh doanh quý 4/2026 tích cực”.

Kỳ vọng VN-Index hồi phục trở lại về 1780 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Triển vọng hồi phục trở lại về 1780 điểm với sự xuất hiện thêm các nhóm hỗ trợ đà hồi phục: Sau phiên hồi phục hôm nay, phiên 09/11 trở thành đáy ngắn hạn trong nhịp hồi phục gần nhất, và đáy này vẫn tiếp tục cao hơn vùng đáy ngày 03/11, cho thấy kỳ vọng tăng giá quay trở lại. Quan trọng hơn, lực cầu phiên 10/11 đã lan tỏa đều hơn.

Đà hồi phục cũng được bổ sung từ nhiều nhóm mới chẳng hạn như: Bất động sản dân dụng và khu công nghiệp tiếp tục hồi phục từ đáy; Chứng khoán vốn trung bình – lớn cải thiện; các Ngân hàng tư nhân vốn lớn như HDB, TCB, VPB, MBB cùng một số mã riêng lẻ như NVB, STB, CTG duy trì động lượng tốt hơn. Bán lẻ – Tiêu dùng với FRT, MWG, MSN tiếp tục giữ sức mạnh tương đối, trong khi dòng tiền cũng bắt đầu luân chuyển sang nhóm phòng thủ Điện – nước/Tiện ích. Vì vậy, lực cầu hiện đã “đều” hơn về mặt cấu trúc.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Duy trì khoảng 50% cổ phiếu/50% tiền mặt, trong đó phần tăng thêm dành cho giao dịch ngắn hạn ở các cổ phiếu riêng lẻ. Lực cầu quay lại ở nhóm trụ đồng thuận đà hồi phục cùng các nhóm Midcap trong các phiên tới sẽ hỗ trợ VN-Index có thể hồi phục ngắn hạn về 1.780 điểm. Nhóm theo dõi ưu tiên: Bán lẻ (FRT, MWG), Tiêu dùng (MSN), Ngân hàng (TCB, CTG, NVB), Chứng khoán (SSI, MBS, ORS), và các mã riêng lẻ như TNG, MSH, TCH, NT2, ANV NTP, BWE, CSV”.

Chỉ số VN-Index đang trên đường tiến về vùng kháng cự 1760- 1770 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến marubozu xanh và đóng cửa trên mốc 1740 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và CMF đều đang lấy lại xu hướng đi lên, cho thấy dòng tiền mua chủ động dần quay trở lại thị trường. Tuy nhiên, chỉ số đang trên đường tiến về vùng kháng cự 1760- 1770 điểm và có thể sẽ có những nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu tại vùng kháng cự này.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo CMF và MFI vẫn đang hướng lên trên cho thấy xu hướng ngắn hạn hồi phục của thị trường tiếp tục được duy trì. Đồng thời chỉ báo RSI và MACD cũng đồng thuận đi lên, củng cố thêm cho việc đà hồi phục tiếp tục duy trì trên thị trường.

Đà tăng của nhóm Vingroup, đặc biệt là cổ phiếu VIC, vẫn đang là động lực chính giúp VN-Index giữ vững xu hướng đi lên. Dù sắc xanh lan tỏa rộng trong phiên giao dịch hôm nay nhưng dòng tiền trên thị trường lại cho thấy sự phân hóa tương đối rõ nét khi phần lớn tập trung vào nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản, trong khi áp lực chốt lời hoặc điều chỉnh nhẹ vẫn xuất hiện ở nhiều nhóm ngành khác. Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời từng phần với những mã đã ghi nhận đà hồi phục tích cực trong giai đoạn qua”.

Với trạng thái hiện tại, chỉ số có khả năng tiếp tục tăng về vùng mục tiêu gần 1770 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index kiểm định và đóng cửa vượt vùng kháng cự 1730 điểm, qua đó cải thiện tín hiệu ngắn hạn từ điều chỉnh sang phục hồi. Với trạng thái hiện tại, chỉ số có khả năng tiếp tục tăng về vùng mục tiêu gần 1770 điểm, trong khi khu vực 1730 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho nhịp tăng”

Trạng thái ngắn hạn sẽ cải thiện rõ nét hơn nếu chỉ số bứt phá thành công và trụ vững trên khu vực 1720-1730

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Thị trường hồi phục sau 2 phiên mất điểm, với độ rộng và dòng tiền đều cải thiện, VN-Index đóng cửa tại mốc cao nhất phiên 1743,07 điểm (+28,75 điểm, +1,68%), theo đó sàn HOSE ghi nhận mã 221/94 tăng/giảm.

VN-Index trải qua phiên biến động tích cực và đóng cửa sát biên trên của vùng tích lũy. Trạng thái ngắn hạn sẽ cải thiện rõ nét hơn nếu chỉ số bứt phá thành công và trụ vững trên khu vực này. Các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1750 - 1770 và Hỗ trợ 1720-1730”.

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