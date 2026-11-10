Tình yêu hơn 4 thập kỷ của tỷ phú Jensen Huang và người vợ bên ông từ thuở hàn vi

Jensen Huang gặp Lori Mills, người sau này trở thành vợ ông, tại Đại học bang Oregon, Mỹ, vào đầu thập niên 1980. Khi đó, Jensen 17 tuổi, còn Lori 19 tuổi. Cả 2 cùng theo học ngành kỹ thuật điện và được ghép làm bạn cùng phòng thí nghiệm trong một môn học cơ bản.

Trong buổi chia sẻ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong năm 2024, Jensen kể ông là sinh viên trẻ nhất lớp. Lớp học có 250 sinh viên nhưng chỉ có 3 nữ sinh, trong đó có Lori. Muốn gây ấn tượng với cô gái hơn mình 2 tuổi, Jensen chọn cách thể hiện năng lực học tập.

Ông chủ động hỏi Lori: "Bạn có muốn xem bài tập về nhà của tôi không?". Sau đó, Jensen đề nghị 2 người cùng học vào mỗi chủ nhật và hứa giúp bà đạt điểm A. Những buổi học dần trở thành các cuộc hẹn thường xuyên. Ông thậm chí hoàn thành bài tập trước để có thêm thời gian giải thích cho người bạn gái tương lai.

Theo Fortune, khi tình cảm tiến triển, Jensen còn hứa sẽ trở thành giám đốc điều hành trước tuổi 30. Khi ấy, ông chưa có kế hoạch kinh doanh cụ thể và sau này thừa nhận lời hứa phần nào nhằm thuyết phục Lori kết hôn với mình.

Khoảng 5 năm sau lần gặp đầu tiên, 2 người tiến tới hôn nhân. Năm 1993, Jensen thành lập Nvidia ở tuổi 30, thực hiện lời hứa năm nào.

Trước đó, ông từng làm việc tại các công ty bán dẫn LSI Logic và AMD, sau đó cùng Chris Malachowsky và Curtis Priem xây dựng Nvidia. Công ty trải qua nhiều thách thức về công nghệ, sản phẩm và cạnh tranh trước khi tạo dựng vị thế trong lĩnh vực xử lý đồ họa và mở rộng sang các nền tảng phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Trong hành trình này, Lori giữ cuộc sống tương đối kín tiếng, hiếm khi trả lời phỏng vấn hoặc xuất hiện trước truyền thông. Bà tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Đại học bang Oregon năm 1985 và tham gia các hoạt động từ thiện của gia đình.

Hiện bà là chủ tịch Quỹ Jen-Hsun và Lori Huang, tổ chức hỗ trợ giáo dục đại học, y tế cộng đồng và các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học tại Mỹ. Năm 2022, vợ chồng Jensen cam kết đóng góp 50 triệu USD cho Đại học bang Oregon để xây dựng trung tâm nghiên cứu liên ngành về trí tuệ nhân tạo, khoa học vật liệu và robot.

Jensen và Lori có 2 người con là Madison và Spencer Huang. Madison từng làm việc trong lĩnh vực tiếp thị tại Nvidia, còn Spencer đảm nhiệm vai trò quản lý sản phẩm. Cả 2 ít xuất hiện trước công chúng.

Hơn 4 thập kỷ sau ngày gặp gỡ tại giảng đường, chuyện tình của Jensen và Lori vẫn gắn liền với hành trình lập nghiệp của nhà sáng lập Nvidia.

Lời hứa từng được đưa ra khi còn là sinh viên đã trở thành hiện thực, còn Lori là người đồng hành cùng ông từ những năm tháng chưa có gì bảo đảm.