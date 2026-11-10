Đình công gây thiệt hại bao nhiêu cho kinh tế châu Âu?

Một cuộc đình công ở Đức - Ảnh: DW.

Lần gần nhất hai tổ chức công đoàn lớn nhất Tây Ban Nha cùng kêu gọi một cuộc tổng đình công là vào tháng 11/2012, khi nước này đang theo đuổi chính sách thắt lưng buộc bụng để vượt qua cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu.

Lần này, mối bất bình của người lao động Tây Ban Nha tập trung vào các vấn đề cơ bản, tương tự như thách thức mà nhiều nước châu Âu khác đang phải đối mặt: giá thuê nhà tăng cao, tiền lương không theo kịp giá cả, và các dịch vụ công kém hiệu quả.

Kế hoạch đình công kéo dài 24 giờ do hai công đoàn Comisiones Obreras (CCOO) và Union General de Trabajadores (UGT) phát động vào ngày 11/11 diễn ra chỉ 18 ngày trước cuộc tổng tuyển cử sớm tại Tây Ban Nha vào ngày 29/11.

Tây Ban Nha không phải là quốc gia châu Âu duy nhất đối mặt với các cuộc đình công trong thời gian gần đây. Tại Pháp, một ngày đình công và biểu tình trên toàn quốc về vấn đề chi phí sinh hoạt đã diễn ra vào hôm 5/11. Công đoàn CGIL của Italy đã kêu gọi tổng đình công vào ngày 20/11, trong khi các công đoàn tại Bỉ cũng đe dọa sẽ tổ chức đình công trong tuần bắt đầu từ ngày 23/11.

Năm ngoái đã chứng kiến số lượng các cuộc đình công ở châu Âu tăng mạnh.Dữ liệu sơ bộ từ Viện Công đoàn châu Âu (ETUI), một trung tâm nghiên cứu đặt tại Brussels, cho thấy năm 2025 là năm ghi nhận số lượng các cuộc đình công lớn nhất tại Liên minh châu Âu (EU) kể từ năm 1991.

Câu hỏi đặt ra là nền kinh tế nào hứng chịu thiệt hại lớn nhất khi xảy ra đình công? Theo Euronews, Đức - nền kinh tế lớn nhất EU - chính là quốc gia sẽ phải gánh chịu tổn thất lớn nhất khi có đình công.

Cách đơn giản nhất để so sánh các quốc gia là áp dụng cùng một công thức cho từng nước.

Lấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) - thước đo sản lượng kinh tế hàng năm của một quốc gia - rồi chia cho 365 để có được sản lượng trong một ngày. Sau đó, giả định rằng cứ 5 người lao động thì có 1 người ngừng làm việc, đồng nghĩa với việc khoảng một phần năm sản lượng của ngày đó bị mất đi.

Dựa trên cơ sở này, theo dữ liệu GDP năm 2025 từ Eurostat, Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu - sẽ thiệt hại khoảng 2,5 tỷ euro trong 1 ngày đình công. Pháp đứng thứ hai với mức thiệt hại khoảng 1,6 tỷ euro, theo sau là Italy với khoảng 1,2 tỷ euro.

Tây Ban Nha sẽ mất khoảng 930 triệu euro cho mỗi ngày đình công. Năm ngoái, nền kinh tế nước này đạt sản lượng 1,69 nghìn tỷ euro, tương đương khoảng 4,6 tỷ euro mỗi ngày.

Các nền kinh tế nhỏ hơn sẽ chịu thiệt hại ít hơn. Một cuộc đình công với quy mô tương tự sẽ khiến Bỉ mất khoảng 350 triệu euro và Bồ Đào Nha mất khoảng 170 triệu euro.

Mức thiệt hại mỗi ngày do một cuộc đình công gây ra đối với mỗi nước châu Âu, với giả định cứ 5 người lao động thì có 1 người đình công. Ước tính dựa trên GDP năm 2025. Đơn vị: triệu euro - Nguồn: Euronews.

Đây chỉ là ước tính sơ bộ. Các cuộc đình công hiếm khi lan tỏa đồng đều, mà thường tác động mạnh nhất đến ngành giao thông, trường học và các dịch vụ công, trong khi nhiều nhà máy và văn phòng vẫn tiếp tục hoạt động.

Các số liệu thống kê quốc gia cho thấy một bức tranh ổn định hơn nhiều so với những dự báo về tổng thất thường được công bố trước mỗi đợt đình công.

Pháp là trường hợp điển hình nhất, vì các chuyên gia thống kê tại đây đã nhiều lần đo lường tác động của các cuộc đình công. Ngân hàng Trung ương Pháp ước tính rằng các cuộc đình công phản đối cải cách lương hưu vào tháng 3 và tháng 4/2023 đã làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế Pháp khoảng 0,1 điểm phần trăm trong quý 1 năm đó. Tuy nhiên, họ cũng ghi nhận sự phục hồi bù trừ khoảng 0,1 điểm phần trăm trong quý 2. Nói cách khác, phần lớn hoạt động kinh tế bị gián đoạn đã quay trở lại trong vòng 3 tháng.

Ngân hàng Trung ương Pháp lưu ý rằng kết quả này phù hợp với ước tính từ cơ quan thống kê quốc gia Pháp (INSEE) cho rằng các phong trào xã hội vào mùa xuân năm 2018 đã làm giảm GDP khoảng 0,1 điểm phần trăm.

Lý do ở đây rất đơn giản: một cuộc đình công không giống như một vụ hỏa hoạn gây phá hủy hàng hóa hay tài sản. Hàng hóa vẫn được vận chuyển, lịch hẹn tại bệnh viện được sắp xếp lại, và nhà máy tổ chức thêm một ca làm việc vào tuần kế tiếp.

Tuy nhiên, một số tổn thất là vĩnh viễn và gây ảnh hưởng trực tiếp đến những cá nhân cụ thể. Những người tham gia đình công mất đi thu nhập của một ngày làm việc. Chính phủ mất đi nguồn thu thuế từ các hoạt động kinh tế không bao giờ diễn ra. Các hãng hàng không và khách sạn không thể lấy lại được doanh thu từ một chuyến bay bị hủy hay một căn phòng trống.

Bỉ cho thấy rủi ro thực sự nằm ở sự lặp lại của hoạt động đình công.

Trường hợp của Bỉ minh chứng cho những gì xảy ra khi các cuộc đình công không còn là những sự kiện đơn lẻ, nhất thời. Theo Viện Nghiên cứu Công đoàn châu Âu (ETUI), trong năm 2025, Bỉ đã mất 1.354.845 ngày công do các cuộc đình công, tương đương với 313 ngày công trên mỗi 1.000 nhân viên. Con số này đã phá vỡ kỷ lục trước đó là 299 ngày, được ghi nhận vào năm 1993.

Khoảng cách về mức độ thiệt hại của Bỉ so với các quốc gia láng giềng là rất lớn.

Theo Cơ quan Thống kê Hà Lan (CBS), tại nước này, 23 cuộc đình công đã gây thiệt hại gần 60.000 ngày công trong năm 2025.

Tại Đức, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội (WSI) ước tính rằng khoảng 645.000 ngày công đã bị mất trong năm 2025, một con số thấp hơn xu hướng dài hạn, trong một nền kinh tế có quy mô lớn gấp gần 7 lần so với Bỉ.

Đây chính là điều mà các ước tính về thiệt hại trong một sự kiện đơn lẻ thường bỏ sót. Một ngày đình công có thể nhanh chóng được bù đắp, nhưng nếu diễn ra hàng tháng, đình công sẽ để lại dấu ấn lâu dài đối với nền kinh tế.

Tây Ban Nha có một cách khác để đo lường quy mô đình công là thông qua mức tiêu thụ điện năng.

Trong cuộc tổng đình công tháng 11/2012, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết vào sáng sớm, nhu cầu điện năng thấp hơn 11,4% so với mức bình thường vào cùng thời điểm trong ngày, dựa trên dữ liệu từ đơn vị vận hành lưới điện Red Electrica. Trong cuộc đình công tháng 3/2012, mức sụt giảm vào cùng khung giờ đó là 15,4%.

Dữ liệu từ lưới điện nhiều khả năng sẽ tiếp tục cung cấp ước tính đầu tiên về số lượng người tham gia đình công vào ngày 11/11, trước khi các công đoàn và Chính phủ đưa ra những con số riêng thường có sự chênh lệch lớn.

Cho đến nay, thị trường tài chính Tây Ban Nha dường như không tỏ ra lo ngại trước tin sắp có đình công. Chỉ số IBEX 35 của chứng khoán Tây Ban Nha đóng cửa phiên ngày 9/11 ở mức 19.742,5 điểm, tăng 14,1% trong năm nay và chỉ thấp hơn khoảng 3% so với mức đỉnh lịch sử.

Các công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ một ngày đình công thậm chí còn đạt kết quả tốt hơn thế.

Cổ phiếu của Melia Hotels International, một trong những chuỗi khách sạn lớn nhất Tây Ban Nha, đã tăng 38% trong năm nay. Cổ phiếu của Aena - đơn vị vận hành phần lớn các sân bay tại Tây Ban Nha - cũng tăng 21%.