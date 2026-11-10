Đưa trí tuệ nhân tạo vào hoạt động công đoàn: Bước đổi mới từ Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Chương trình kết hợp cập nhật kiến thức pháp luật với thực hành sử dụng các công cụ AI, hướng tới nâng cao năng lực, đổi mới phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ công đoàn trong toàn hệ thống.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, số 91 Láng Hạ, Hà Nội, kết hợp trực tuyến tới các đơn vị trực thuộc.

Tiếp cận công nghệ, thực hành ứng dụng AI

Tham dự hội nghị có ông Vương Duy Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP; cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty.

Đặc biệt, hội nghị có sự tham gia của 368 đại biểu, học viên đến từ 29 công đoàn cơ sở, kết nối qua 29 điểm cầu. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo, cán bộ công đoàn các cấp, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, cán bộ công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận và các tổ công đoàn.

Chương trình được triển khai theo Kế hoạch số 252/KH-CĐT ngày 30/9/2026 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty về tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2026.

Với chuyên đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công đoàn, hội nghị đã được nghe ông Hoàng Đức Long - Trưởng phòng Sản xuất thông tin đa phương tiện, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam trực tiếp hướng dẫn.

Khác với cách tiếp cận chỉ giới thiệu kiến thức công nghệ, chương trình tập huấn chú trọng thực hành, giúp cán bộ công đoàn từng bước làm quen và khai thác các công cụ AI phục vụ công việc hằng ngày.

Nội dung tập huấn tập trung vào hai công cụ là ChatGPT và NotebookLM, từ kiến thức cơ bản đến các kỹ năng sử dụng nâng cao. Theo chương trình, mỗi nội dung được bố trí khoảng 45 phút, trong đó dành phần lớn thời lượng cho thực hành, giúp học viên trực tiếp trải nghiệm các thao tác và tìm hiểu khả năng ứng dụng vào công việc thực tế.

Với ChatGPT, cán bộ công đoàn có thể khai thác khả năng hỗ trợ xây dựng nội dung tuyên truyền, soạn thảo văn bản, viết tin bài, xây dựng kế hoạch, kịch bản chương trình, tổng hợp thông tin và đề xuất ý tưởng tổ chức các hoạt động dành cho đoàn viên, người lao động.

Trong khi đó, NotebookLM là công cụ hỗ trợ nghiên cứu, khai thác và tổng hợp thông tin từ các tài liệu được cung cấp. Đây là một hướng ứng dụng phù hợp với công việc của cán bộ công đoàn khi thường xuyên phải nghiên cứu văn bản pháp luật, nghị quyết, hướng dẫn nghiệp vụ, báo cáo và các tài liệu liên quan đến chế độ, chính sách đối với người lao động.

Chương trình được triển khai theo Kế hoạch số 252/KH-CĐT ngày 30/9/2026 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty về tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2026.

Việc Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam đưa hai công cụ này vào chương trình tập huấn mở ra khả năng ứng dụng AI trong nhiều khâu công việc, từ xử lý thông tin, chuẩn bị tài liệu đến đổi mới hình thức tuyên truyền, truyền thông công đoàn. Đặc biệt, đối với đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, trong đó nhiều người hoạt động kiêm nhiệm, AI có thể trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực, góp phần tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Cuối buổi tập huấn, các học viên đã được ông Hoàng Đức Long hướng dẫn xây dựng 20 bộ câu lệnh và sử dụng câu lệnh triển khai ứng dụng AI trong công cụ là ChatGPT và NotebookLM. Xem câu lệnh tại đây

Cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Bên cạnh nội dung ứng dụng AI, hội nghị dành thời gian tập huấn, quán triệt những quy định mới liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn.

Trực tiếp truyền đạt chuyên đề này, ông Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tập trung vào những nội dung của Luật Công đoàn năm 2024, các quy định sửa đổi, bổ sung năm 2025; Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2026.

Hình ảnh tập huấn trực tuyến tại các đầu cầu công đoàn cơ sở trong hệ thống VNSTEEL

Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với đội ngũ cán bộ công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là việc nắm vững các quy định pháp luật, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Thông qua tập huấn, cán bộ công đoàn các cấp có thêm cơ sở để vận dụng các quy định vào thực tiễn hoạt động tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Sau các chuyên đề, hội nghị dành 30 phút cho phần bài tập tình huống, trao đổi và hỏi đáp do Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam ông Vương Duy Khánh chủ trì. Đây là dịp để các học viên củng cố kiến thức, trao đổi những vấn đề phát sinh trong thực tiễn và làm rõ các nội dung liên quan đến nghiệp vụ công đoàn.

Một sản phẩm sau lớp học ứng dụng AI của đoàn viên Công đoàn Công ty Thép Thủ Đức

Việc tổ chức tập huấn theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến cũng tạo điều kiện để đông đảo cán bộ công đoàn tại các đơn vị trong hệ thống tham gia, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và mở rộng khả năng tiếp cận các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ công đoàn là hướng đi thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng tốt hơn yêu cầu đồng hành cùng đoàn viên, người lao động trong giai đoạn mới.