Những tin tức nổi bật ngày 11/11/2026
Thị trường quốc tế ghi nhận những chuyển động đáng chú ý về thương mại, vàng và khí hậu. Trong nước, hạ tầng, nhà ở và dòng vốn tiếp tục thu hút sự quan tâm, cùng nhiều diễn biến mới trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
YouTube: “Ông chủ” mới của màn hình TV và bài học cho doanh nhân trẻ .>> Đọc tin chi tiết
Đề xuất áp thuế tỷ phú ở California bị bác bỏ . >> Đọc tin chi tiết
Thặng dư thương mại Trung Quốc vượt 1.000 tỷ USD hai năm liền. >> Đọc tin chi tiết
Nhu cầu vàng của Trung Quốc tiếp tục tăng. >> Đọc tin chi tiết
Thế giới đối mặt với các hiện tượng khí hậu cực đoan chưa từng có. >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Duyệt kiến trúc cầu vượt biển Cần Giờ -Vũng Tàu với thiết kế táo bạo. >> Đọc tin chi tiết
Sau hợp long cầu 1.000 tỷ, Nutifood xin quản lý hạ tầng hai đầu cầu. >> Đọc tin chi tiết
Nghị quyết 171 mở đường cho quỹ đất, góp phần đa dạng hóa nguồn cung nhà ở. >> Đọc tin chi tiết
Đoàn thẩm định số 6 Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2026 làm việc tại PTSC. >> Đọc tin chi tiết
Dòng tiền chọn bất động sản và chứng khoán, vì sao?. >> Đọc tin chi tiết
Quan hệ Việt - Nhật nâng tầm với 11 văn kiện hợp tác mới. >> Đọc tin chi tiết
Bác sĩ trẻ ngày khoác blouse, tối chạy Grap . >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
SATRA làm đầu mối kết nối thương mại Việt - Nga sau chuyến công tác tại Saint Petersburg . >> Đọc tin chi tiết
VBB: Doanh nghiệp hơn 20 năm tuổi bất ngờ nắm gần 57 triệu cổ phiếu Vietbank. >> Đọc tin chi tiết
SEC: Hé lộ điều khoản thương vụ The Elmet Group rót gần 125 triệu USD vào Masan High-Tech Materials. >> Đọc tin chi tiết
SSI: Báo lãi trước thuế 9 tháng hơn 3.600 tỷ đồng, doanh thu quý III giảm mạnh. >> Đọc tin chi tiết
CEO Techcombank: Từ bài toán vốn 1.100 tỷ USD đến vai trò của VIFC và các định chế tài chính Việt Nam .>> Đọc tin chi tiết
BRG: Nữ tỷ phú 70 tuổi đứng sau siêu tháp 108 tầng tại Hà Nội là ai? >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-11-11-2026-d29762.html