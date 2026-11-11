Những tin tức nổi bật ngày 11/11/2026

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

YouTube: “Ông chủ” mới của màn hình TV và bài học cho doanh nhân trẻ .>> Đọc tin chi tiết

Đề xuất áp thuế tỷ phú ở California bị bác bỏ . >> Đọc tin chi tiết

Thặng dư thương mại Trung Quốc vượt 1.000 tỷ USD hai năm liền. >> Đọc tin chi tiết

Nhu cầu vàng của Trung Quốc tiếp tục tăng. >> Đọc tin chi tiết

Thế giới đối mặt với các hiện tượng khí hậu cực đoan chưa từng có. >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Duyệt kiến trúc cầu vượt biển Cần Giờ -Vũng Tàu với thiết kế táo bạo. >> Đọc tin chi tiết

Sau hợp long cầu 1.000 tỷ, Nutifood xin quản lý hạ tầng hai đầu cầu. >> Đọc tin chi tiết

Nghị quyết 171 mở đường cho quỹ đất, góp phần đa dạng hóa nguồn cung nhà ở. >> Đọc tin chi tiết

Đoàn thẩm định số 6 Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2026 làm việc tại PTSC. >> Đọc tin chi tiết

Dòng tiền chọn bất động sản và chứng khoán, vì sao?. >> Đọc tin chi tiết

Quan hệ Việt - Nhật nâng tầm với 11 văn kiện hợp tác mới. >> Đọc tin chi tiết

Bác sĩ trẻ ngày khoác blouse, tối chạy Grap . >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

SATRA làm đầu mối kết nối thương mại Việt - Nga sau chuyến công tác tại Saint Petersburg . >> Đọc tin chi tiết

VBB: Doanh nghiệp hơn 20 năm tuổi bất ngờ nắm gần 57 triệu cổ phiếu Vietbank. >> Đọc tin chi tiết

SEC: Hé lộ điều khoản thương vụ The Elmet Group rót gần 125 triệu USD vào Masan High-Tech Materials. >> Đọc tin chi tiết

SSI: Báo lãi trước thuế 9 tháng hơn 3.600 tỷ đồng, doanh thu quý III giảm mạnh. >> Đọc tin chi tiết

CEO Techcombank: Từ bài toán vốn 1.100 tỷ USD đến vai trò của VIFC và các định chế tài chính Việt Nam .>> Đọc tin chi tiết

BRG: Nữ tỷ phú 70 tuổi đứng sau siêu tháp 108 tầng tại Hà Nội là ai? >> Đọc tin chi tiết