Xây dựng vị trí việc làm: Tháo gỡ khó khăn để đảm bảo 'đúng người, đúng việc'

Tuy vậy trong quá trình thực hiện, một số địa phương gặp không ít khó khăn, vướng mắc cần được hướng dẫn cụ thể.

Khó khăn trong quá trình thực hiện

Khi triển khai Kết luận số 107, ý kiến từ nhiều địa phương cho thấy: Việc triển khai Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian ngắn, yêu cầu thống kê khối lượng công việc trong kỳ từ ngày 1/10/2025 đến ngày 30/9/2026; trong khi các cơ quan, đơn vị vừa thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền nên việc thu thập, đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu còn gặp nhiều khó khăn. Việc xác định mã nhiệm vụ, mã công việc, căn cứ pháp lý và sản phẩm đầu ra tại các biểu A1, A2 đòi hỏi phải rà soát số lượng lớn văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ.

Một số công việc có tính chất tổng hợp, phối hợp, liên ngành hoặc kiêm nhiệm nên khó phân định rõ trách nhiệm, khối lượng và thời gian thực hiện của từng vị trí việc làm (Lưu trữ, Văn thư, Kế toán, Tiếp công dân, Kiểm tra liên ngành….). Việc áp dụng phương pháp xác định nhu cầu nhân lực theo khối lượng và thời gian thực hiện công việc còn gặp khó khăn do tính chất, mức độ phức tạp của các sản phẩm không đồng đều; một số nhiệm vụ khó lượng hóa bằng số lượng sản phẩm hoặc thời gian lao động.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, việc xác định nhu cầu nhân lực còn phải xem xét định mức chuyên ngành, chế độ làm việc đặc thù, quy mô cung ứng dịch vụ và mức độ tự chủ của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, tổng hợp biểu mẫu còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên; thời gian nghiên cứu hướng dẫn, kiểm tra, đối chiếu và xác nhận dữ liệu còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện. Ngoài ra, công tác kê khai, đồng bộ dữ liệu lên Cổng kê khai tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến còn nhiều vướng mắc trong sửa lỗi… do thiếu đầu mối hỗ trợ hướng dẫn kịp thời cho cấp cơ sở.

Một số địa phương tại thành phố Huế mong muốn cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hướng dẫn thống nhất việc xác định mã nhiệm vụ, mã công việc, sản phẩm đầu ra và thời gian tham chiếu đối với các nhóm công việc phổ biến; hướng dẫn cụ thể phương pháp xác định nhu cầu nhân lực đối với các vị trí có tính chất tham mưu, tổng hợp, phối hợp liên ngành, kiêm nhiệm và các vị trí chuyên môn đặc thù.

Đồng thời, các địa phương cũng đề nghị cơ quan chức năng tăng cường tập huấn nghiệp vụ, cung cấp dữ liệu và danh mục sản phẩm dùng chung đã được kiểm chứng; hỗ trợ công cụ tổng hợp, kiểm tra và chuẩn hóa biểu mẫu, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị hoàn thiện dữ liệu, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế bảo đảm khách quan, khoa học, phù hợp với thực tiễn.

Anh Lê Viết Hoàn, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường An Cựu, thành phố Huế.

Ông Lê Viết Hoàn, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường An Cựu (thành phố Huế) cho hay, trong quá trình thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị, Văn phòng Đảng ủy phường An Cựu luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường, sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong việc xác định nhiệm vụ và khối lượng, thời gian thực hiện. Chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí công tác cơ bản đã được xác định theo các quy định hiện hành.

Tuy nhiên, quá trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, đơn vị còn gặp một số khó khăn do mô hình tổ chức chính quyền địa phương có nhiều thay đổi, chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc phát sinh thường xuyên; một số nhiệm vụ có tính chất đan xen, kiêm nhiệm, khó xác định ranh giới cụ thể giữa các vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, việc xác định khung năng lực, khối lượng công việc, nhu cầu nhân lực và đề xuất biên chế phù hợp với yêu cầu thực tiễn còn cần thêm thời gian rà soát, thống kê, đối chiếu để bảo đảm tính khoa học, khách quan và sát với tình hình thực tế.

Bảo đảm xác định đúng người, đúng việc

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho rằng, việc xây dựng vị trí việc làm phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; bám sát tính chất, khối lượng và quy trình xử lý công việc, bảo đảm xác định đúng người, đúng việc, đúng yêu cầu chuyên môn. Mỗi vị trí việc làm cần được cụ thể hóa bằng nhiệm vụ, sản phẩm và trách nhiệm rõ ràng, gắn với chức trách, nhiệm vụ được phân công của từng cán bộ, công chức, viên chức, chuyên viên.

Điều này sẽ hỗ trợ đánh giá thực chất nhu cầu nhân lực, tránh tình trạng xây dựng vị trí việc làm chung chung, chồng chéo hoặc không phản ánh đúng yêu cầu công việc. Trên cơ sở đó để thành phố Huế bố trí, sử dụng, đánh giá cán bộ và phân bổ biên chế phù hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, để đảm bảo đúng tiến độ, thành phố đã yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và thống nhất của dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; phân công cán bộ có năng lực, nắm vững chuyên môn trực tiếp thực hiện.

Quá trình rà soát cần bảo đảm khách quan, khoa học, không làm hình thức, không hợp thức hóa hiện trạng; xác định đúng vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn, làm căn cứ xây dựng phương án giao biên chế phù hợp, hiệu quả.

Trước đó, ngày 25/10, Thành ủy Huế ban hành Quyết định số 882-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế. Thành phố Huế chọn 3 đơn vị kiểm thử (Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, phường Thuận Hóa) nhằm kiểm chứng phương pháp, quy trình, biểu mẫu và công cụ trong những môi trường công tác khác nhau.

Kiểm thử tập trung rà soát công việc, sản phẩm đầu ra, yêu cầu năng lực và nhu cầu nhân lực theo khối lượng, tính chất, điều kiện thực hiện. Kết quả được đối chiếu với đội ngũ hiện có để đề xuất bố trí, đào tạo, cơ cấu lại nhân sự và biên chế phù hợp. Dữ liệu phải có nguồn kiểm chứng; nội dung thiếu căn cứ cần giải trình, bổ sung, không điều chỉnh theo kết quả định sẵn.

Thời gian qua, thành phố Huế đã ban hành danh mục vị trí việc làm đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực và phê duyệt vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn cấp thành phố. Công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chuẩn hóa dữ liệu tại các cơ quan, đơn vị và 40 xã, phường được triển khai, tạo cơ sở hoàn thiện vị trí việc làm, xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031.