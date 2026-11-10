Thế Giới Di Động sắp nhận hàng nghìn tỷ đồng từ Điện Máy Xanh

Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (HoSE: DMX) vừa công bố Nghị quyết ngày 10/11 về việc tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt.

Theo nghị quyết, doanh nghiệp sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức với tỉ lệ 20% tính trên mệnh giá, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức là 10/12/2026 và ngày thanh toán dự kiến là 24/12/2026.

Điện Máy Xanh dự kiến chi hơn 2.535 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2026 (Ảnh minh họa).

Đối tượng được nhận cổ tức là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng. Nguồn tiền chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 đã được công ty soát xét.

Với gần 1,27 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Điện Máy Xanh ước tính sẽ chi khoảng 2.535 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Đây là khoản tiền mặt lớn được doanh nghiệp phân phối tới cổ đông chỉ sau vài tháng cổ phiếu DMX chính thức giao dịch trên HoSE.

Cổ đông nhận phần lớn nhất trong đợt chi trả này là Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG), công ty mẹ của Điện Máy Xanh. Theo báo cáo tài chính quý III/2026 của DMX, tại ngày 30/9/2026, MWG nắm giữ khoảng 1,09 tỷ cổ phiếu DMX, tương ứng 86% vốn điều lệ. Nếu tỷ lệ sở hữu không thay đổi đến ngày chốt danh sách, MWG có thể nhận khoảng 2.180 tỷ đồng cổ tức tiền mặt.

Ngoài ra, với 4,83 triệu cổ phiếu DMX đang sở hữu, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc DMX, dự kiến nhận khoảng 9,66 tỷ đồng trong đợt chi trả lần này. Vị Tổng Giám đốc đã hai lần mua vào cổ phiếu DMX vào tháng 8 và tháng 10 năm 2026, với tổng khối lượng 1 triệu cổ phiếu. Trong giao dịch hồi tháng 10, ông mua thêm 732.000 cổ phiếu, nâng sở hữu lên 4,83 triệu cổ phiếu, tương đương 0,38% vốn doanh nghiệp.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường cuối tháng 10, cổ đông Điện Máy Xanh đã thông qua chính sách cổ tức tiền mặt năm 2026 với mức tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất. Trong đó, công ty dự kiến tạm ứng cổ tức tiền mặt 2.000 đồng/cổ phiếu trong tháng 12/2026, căn cứ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Đây là đợt chi trả cổ tức tiền mặt tiếp theo của DMX trong năm nay. Trước đó, doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với tỷ lệ 40%, tương đương 4.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng của đợt này là 19/8/2026 và ngày thanh toán là 26/8/2026.

Ngoài chính sách cổ tức, tại đại hội bất thường cuối tháng 10, doanh nghiệp cũng thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 100 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt. Chương trình dự kiến dành cho 15 cá nhân, với số cổ phiếu tối đa có thể phát hành khi thực hiện chứng quyền là khoảng 126,7 triệu đơn vị.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý III/2026, DMX ghi nhận doanh thu thuần đạt 34.180 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi các chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt 2.825 tỷ đồng, tăng 104,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 99.460 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất, mang về cho ĐMX 98.650 tỷ đồng, tăng 25%.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng ghi nhận tăng 35% đạt 1.827 tỷ đồng. Đặc biệt, lãi tiền gửi, cho vay và đầu tư đạt 1.684 tỷ đồng. Kết quả lũy kế 9 tháng, ĐMX đạt lợi nhuận sau thuế là 7.701 tỷ đồng, tăng 83% và hoàn thành 99% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của DMX đạt 74.288 tỷ đồng, tăng 30,5% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 5.359 tỷ đồng, tăng từ 3.578 tỷ đồng đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 32.770 tỷ đồng, tăng gần 30%, trong đó, tiền gửi có kỳ hạn đạt 22.381 tỷ đồng, tăng gần 69% và tổng giá trị trái phiếu đầu tư ngắn hạn cùng dài hạn lên tới hơn 9.463 tỷ đồng.