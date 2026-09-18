Dự báo thời tiết ngày 18/9
Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Bắc Trung Bộ, nhất là Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa lớn, cục bộ có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tại Lào Cai, trời nhiều mây, có mưa rào và dông; khu vực phía Nam tỉnh có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to; nhiệt độ phổ biến khoảng 16 - 28 độ C.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-189-post909750.html