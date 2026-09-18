Dự báo thời tiết ngày 18/9

Dự báo thời tiết cho thấy nhiều tỉnh, thành tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Đáng chú ý, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nơi lượng mưa vượt 180mm, trong khi nhiều nơi khác cũng đối mặt nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.