Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh
Sáng 19/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương về dự.
Nghị quyết số 39/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, quyết định thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Thành phố mới giáp Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên.
Theo Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 20/9/2026, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố thứ 9 của cả nước.
Lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh trên hành trình xây dựng và phát triển, mở ra giai đoạn phát triển với tầm vóc, vị thế và khát vọng mới.
Cùng ngày, vào lúc 20h10, tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” sẽ diễn ra, tiếp nối là chương trình bắn pháo hoa chào mừng.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-le-cong-bo-thanh-lap-thanh-pho-bac-ninh.html