Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Quang Vinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương về dự.

Nghị quyết số 39/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, quyết định thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Thành phố mới giáp Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Quang Vinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại. Ảnh: Quang Vinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại. Ảnh: Quang Vinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại. Ảnh: Quang Vinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại. Ảnh: Quang Vinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh

Theo Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 20/9/2026, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố thứ 9 của cả nước.

Lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh trên hành trình xây dựng và phát triển, mở ra giai đoạn phát triển với tầm vóc, vị thế và khát vọng mới.

Cùng ngày, vào lúc 20h10, tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” sẽ diễn ra, tiếp nối là chương trình bắn pháo hoa chào mừng.