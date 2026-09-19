Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Văn Tuyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Phú.

Nhận thức sâu sắc quan điểm "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", thời gian qua, Đảng ủy xã Đông Phú luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ gắn với từng vị trí việc làm, chức danh và nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá cán bộ hằng tháng, quý, qua đó kịp thời nhận diện những mặt mạnh, hạn chế của từng cán bộ để có phương án bố trí phù hợp. Qua đánh giá, đến nay cơ bản cán bộ ở các vị trí của phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đã được bố trí, sắp xếp, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ. Điển hình như vừa qua khi sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, các thôn, việc đánh giá, lựa chọn, bố trí cán bộ được thực hiện trên cơ sở năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm và khả năng quản trị, qua đó từng bước hình thành đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhất là khi tỉnh trở thành thành phố, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ ngày càng cao. Đông Phú nói riêng và các địa phương khác trong tỉnh nói chung tiếp tục xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, chủ động rà soát đội ngũ, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch, dự nguồn; từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ.

Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn thu hút với đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng nguồn cán bộ lâu dài. Cùng với đó, chú trọng công tác quy hoạch, sử dụng, điều động, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, bảo đảm “đúng người, đúng việc”; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số…