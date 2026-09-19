Thùng hàng từ xe đầu kéo đổ xuống nhà dân, 3 người tử vong thương tâm

Sáng 19/9, ông Hoàng Văn Thạch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng - cho biết, ông đã đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại xã Hòa An. Theo ông Thạch, đến nay cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 18/9, xe đầu kéo biển số 29F-046.91 kéo theo rơ moóc 29R-531.09 lưu thông theo hướng xã Phục Hòa - xã Thạch An.

Xe do ông Nguyễn Khánh T. (SN 1980, trú xã Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển. Trên xe còn có ông Phan Tuấn N. (SN 1981, trú tại Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Cao Bằng

Khi đến Km76+350 Quốc lộ 4A, thuộc xóm Nà Danh, xã Thạch An, xe đầu kéo bị lật. Hàng hóa trên xe đổ xuống khu vực nhà ông Nông Thanh T. (SN 1968, trú xã Thạch An).

Vụ tai nạn khiến ông T. cùng tài xế Nguyễn Khánh T. và ông Phan Tuấn N. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Thạch An phối hợp với Công an xã, các lực lượng chức năng và người dân địa phương khẩn trương phong tỏa, bảo vệ hiện trường; huy động máy móc chuyên dụng tổ chức cứu hộ, phân luồng giao thông và kiểm tra thiệt hại đối với nhà dân bị ảnh hưởng.

Đến khoảng 20h50 cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Hoàng Văn Thạch yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực; đồng thời giao cơ quan Công an nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.