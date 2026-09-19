Mở rộng không gian hợp tác, nâng tầm vị thế Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chuyển tải thông điệp về tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Canada sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những chuyển biến nhanh chóng, sâu sắc và mang tính thời đại, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tranh thủ tốt các điều kiện, nguồn lực mở ra không gian, dư địa phát triển cho đất nước.

Chuyến công tác cũng là cơ hội để chúng ta truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 cũng khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hợp tác đa phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ chia sẻ với các nhà lãnh đạo cấp cao các nước những bài học thành công sau 40 năm đổi mới, đồng thời đóng góp các sáng kiến thiết thực, nhằm giải quyết các thách thức chung của nhân loại như biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững và quản trị các công nghệ cốt lõi của tương lai, qua đó tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế và tiềm lực mới của đất nước trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ, Canada

Với Hoa Kỳ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đánh giá, hai nước đã xây dựng được nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Đồng thời, quy mô và phạm vi hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực chiến lược như: chính trị, kinh tế thương mại, hợp tác quốc phòng an ninh, giao lưu nhân dân, giáo dục, y tế, văn hóa.

Hai bên đang tích cực mở rộng không gian hợp tác sang những lĩnh vực mới mang tính chiến lược, định hình tương lai như: khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Trong bối cảnh đó, chuyến công tác và hoạt động song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với quan hệ hai nước; tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.

Với Canada, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như: khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ hai nước. Đồng thời, Việt Nam và Canada cũng chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng về luật pháp quốc tế, thương mại tự do và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo động lực chính trị mạnh mẽ, đưa quan hệ Việt Nam - Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của hai nước; mở ra một giai đoạn phát triển chiến lược và toàn diện hơn giữa hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang bày tỏ kỳ vọng chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần quan trọng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên hợp quốc, với Hoa Kỳ và các đối tác; thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa.

Chuyến thăm cũng đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Từ ngày 20 đến 25-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.