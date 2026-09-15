HLV Đinh Hồng Vinh tiếc nuối trận hòa Kuwait, U23 Việt Nam quyết thắng trận tiếp theo

⚽ HLV Đinh Hồng Vinh tiếc vì U23 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội

U23 Việt Nam có màn khởi đầu chưa như mong đợi tại ASIAD 2026 khi bị U23 Kuwait cầm hòa 1-1 ở trận mở màn môn bóng đá nam ASIAD 2026. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh tạo ra tới 27 cú sút, trong đó có 6 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng chỉ ghi được một bàn thắng.

Ngọc Mỹ ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho U23 Việt Nam.

Chia sẻ sau trận đấu chiều 15/9, HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận kết quả hòa là điều đáng tiếc đối với U23 Việt Nam, đặc biệt khi các học trò của ông đã tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành Kuwait. “Với chúng tôi, trận đấu buổi chiều hôm nay thật ra là một điều đáng tiếc cho U23 Việt Nam.

Rất nhiều cơ hội, như tôi cũng đã chia sẻ với các bạn, 27 cú sút, trong đó có 6 cú trúng đích và 1 bàn thắng”, HLV Đinh Hồng Vinh nói. HLV trưởng của U23 Việt Nam cho biết ông đánh giá cao và dành sự tôn trọng cho U23 Kuwait ngay từ trước giải. Đội bóng Tây Á sở hữu lợi thế đáng kể về thể hình, nhưng U23 Việt Nam vẫn tạo được thế trận và những cơ hội để giành chiến thắng.

“Tôi đánh giá rất cao và tôn trọng Kuwait, một đội bóng có tầm vóc, thể hình. Tôi tiếc rằng trận đấu chiều hôm nay chúng tôi không giành được kết quả tốt như mong đợi”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ. Sau trận đấu, ban huấn luyện U23 Việt Nam sẽ xem lại băng hình, phân tích kỹ những vấn đề còn tồn tại để có sự điều chỉnh trước trận đấu tiếp theo.

🌧️ Thời gian chuẩn bị gấp gáp, thời tiết cũng gây khó khăn

HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng quỹ thời gian chuẩn bị ngắn cũng phần nào ảnh hưởng tới sự chuẩn bị của U23 Việt Nam. Các giải V-League và Hạng nhất Quốc gia chỉ vừa kết thúc vòng đấu vào ngày 13/9, trước khi đội U23 tập trung và lên đường sang Nhật Bản.

“Cái sự gấp gáp như vậy cũng ảnh hưởng một chút về kế hoạch, sự chuẩn bị của đội”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết. Bên cạnh đó, thời tiết mưa lớn tại Nhật Bản trong ngày thi đấu cũng tạo thêm một trở ngại cho U23 Việt Nam. Trước đó một ngày, HLV Đinh Hồng Vinh từng đánh giá cao điều kiện khí hậu tại đây khi thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho việc thi đấu.

HLV Đinh Hồng Vinh tiếc nuối sau trận hoà của U23 Việt Nam.

“Tôi biểu dương sự nỗ lực, tinh thần, sự khát khao của đội bóng. Các cầu thủ đã thể hiện một trận đấu rất tốt trước Kuwait, một đội được đánh giá có thể hình tốt. Và cũng có một chút bất lợi về thời tiết hôm nay. Mưa lớn nên ảnh hưởng đến trận đấu”, ông Đinh Hồng Vinh nói.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng cho biết ông đã nắm được thông tin về trận lũ lớn xảy ra trước đó tại khu vực này, nhưng rất may quá trình di chuyển và chuẩn bị của U23 Việt Nam không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

🎯 U23 Việt Nam không được phép chủ quan

Ở lượt trận đầu tiên của bảng C, U23 Uzbekistan đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước U23 Philippines. Kết quả này giúp Uzbekistan có lợi thế lớn về hiệu số trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam không được phép bị ảnh hưởng bởi kết quả của đối thủ và phải tập trung tối đa cho những trận đấu tiếp theo.

“Qua trận đấu giữa Philippines và Uzbekistan, tỷ số là 5-1. Ở giải đấu này, theo điều lệ, tiêu chí đầu tiên khi xếp hạng là hiệu số, đây cũng là một lợi thế”, HLV Đinh Hồng Vinh phân tích. “Nhưng chúng tôi mới trải qua trận đấu đầu tiên, cho nên không bao giờ có sự chủ quan. Chúng tôi luôn phải nỗ lực, tập trung cao vào các trận đấu sắp tới. Mục tiêu của chúng tôi luôn đề ra là giành chiến thắng”, ông Vinh nhấn mạnh.

Trước mắt, U23 Việt Nam sẽ phải cải thiện khả năng tận dụng cơ hội. HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng đây là vấn đề cần được giải quyết thông qua việc phân tích băng hình và những buổi tập chuyên môn.

“Trong bóng đá có sự lặp đi lặp lại và cần thời gian để vận hành những tình huống kết thúc cầu môn, các bài phối hợp, tiếp cận cầu môn và xử lý cầu môn. Sau trận đấu này, chúng tôi sẽ xem băng để phân tích và có những buổi tập nhằm cải thiện tốt hơn”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Sau trận hòa U23 Kuwait, U23 Việt Nam sẽ phải hướng tới hai trận đấu còn lại tại bảng C với mục tiêu giành kết quả tốt nhất để cạnh tranh cơ hội đi tiếp. Trước mắt, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có cuộc so tài với U23 Philippines vào 13h30 ngày 18/9.