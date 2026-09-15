Thống kê trận đấu Johor Darul Takzim FC 1-1 Buriram United: Hai đội chia điểm

Sau chiến thắng trước Đông Á Thanh Hóa tại vòng 2 V-League 2026-2027, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ lo ngại về tình trạng quá tải của các cầu thủ khi lịch thi đấu liên tục bị gián đoạn và nhiều học trò phải làm nhiệm vụ ở các đội tuyển quốc gia.