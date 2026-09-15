Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh: U23 Việt Nam cần chắt chiu cơ hội hơn

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tại buổi họp báo sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait. (Ảnh: VFF)

Tối 15/9, U23 Việt Nam đã tạo thế trận chủ động và nhiều lần đặt khung thành U23 Kuwait vào tình trạng báo động, nhưng chỉ giành được 1 điểm trong trận mở màn bảng C môn bóng đá nam Asian Games 2026.

Nhìn lại màn trình diễn của các học trò, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho rằng kết quả hòa là điều đáng tiếc, nhất là khi đội tuyển tạo ra số lượng cơ hội vượt trội. “27 cú sút, trong đó sáu cú trúng đích nhưng chỉ ghi được một bàn thắng”, ông chia sẻ sau trận.

Trước U23 Kuwait có ưu thế về thể hình, U23 Việt Nam vẫn chủ động tổ chức tấn công và duy trì sức ép trong phần lớn thời gian. Đội ba lần đưa bóng trúng cột dọc, xà ngang trong hiệp 1 nhưng không thể tận dụng để vượt lên.

Theo huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, hiệu quả trong khâu xử lý ở khu vực cuối sân sẽ là một trong những vấn đề Ban huấn luyện cần tập trung cải thiện trước những trận đấu tiếp theo.

Ông cho biết các tình huống phối hợp, tiếp cận khung thành và dứt điểm cần được rèn luyện thường xuyên để hình thành sự nhuần nhuyễn. Ban huấn luyện sẽ xem lại băng hình, phân tích cụ thể những cơ hội đã tạo ra và điều chỉnh trong các buổi tập sắp tới.

Bên cạnh những điểm cần khắc phục, nhà cầm quân của U23 Việt Nam đặc biệt đánh giá cao thái độ của các cầu thủ.

“Điểm tôi hài lòng là thái độ và tinh thần. Mặc dù thời gian chuẩn bị rất ngắn nhưng sự kết dính giữa các cầu thủ trên sân đã cho thấy nỗ lực và quyết tâm rất cao”, ông nhấn mạnh.

Theo huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, U23 Việt Nam không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau trước khi bước vào Asian Games. Vòng 2 V.League 1 và vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia chỉ kết thúc ngày 13/9, trong khi các cầu thủ phải nhanh chóng hội quân và lên đường sang Nhật Bản ngay sau đó.

Quỹ thời gian hạn chế ít nhiều ảnh hưởng tới quá trình hoàn thiện lối chơi. Bên cạnh đó, mưa lớn trong ngày thi đấu cũng tạo thêm khó khăn. Tuy nhiên, điều khiến Ban huấn luyện hài lòng là các cầu thủ vẫn giữ được khát khao và sự tập trung trong suốt trận.

U23 Việt Nam bị Kuwait mở tỷ số ở phút 79, nhưng chỉ ba phút sau, Ngọc Mỹ đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1. Theo huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, phản ứng của các cầu thủ sau khi bị dẫn bàn cũng cho thấy tinh thần không bỏ cuộc của toàn đội.

Sau lượt đấu đầu tiên, U23 Uzbekistan tạm có lợi thế tại bảng C nhờ chiến thắng 5-1 trước U23 Philippines. Trong khi đó, U23 Việt Nam và Kuwait cùng có 1 điểm.

Dù vậy, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho rằng: “Bóng đá mới chỉ trải qua trận đấu đầu tiên nên không bao giờ được chủ quan. Chúng tôi luôn phải nỗ lực, tập trung cao nhất cho những trận sắp tới. Mục tiêu đặt ra vẫn là giành chiến thắng”.

Ở lượt trận thứ hai ngày 18/9, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines. Sau trận hòa U23 Kuwait, 3 điểm ở cuộc đối đầu này có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu vượt qua vòng bảng của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh.