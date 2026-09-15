Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: U23 Việt Nam gặp Philippines sau trận hòa Kuwait

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 mới nhất

U23 Việt Nam đã hoàn thành trận đầu tiên tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 với kết quả hòa U23 Kuwait 1-1.

Sau trận ra quân, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh còn hai cuộc đối đầu tại vòng bảng. U23 Việt Nam gặp Philippines lúc 13h30 ngày 18/9, trước khi chạm trán Uzbekistan lúc 12h00 ngày 22/9. Hai trận đấu này lần lượt diễn ra tại Nagoya City Minato Soccer và Nagoya City Mizuho.

Như vậy, trận đấu gần nhất của U23 Việt Nam là cuộc chạm trán Philippines ngày 18/9. Đây cũng là trận đấu có ý nghĩa lớn đối với cuộc đua giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng C.

Độc giả có thể theo dõi đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và các thông tin mới nhất tại chuyên trang ASIAD 2026 của Báo Lâm Đồng.

U23 Việt Nam hòa Kuwait 1-1 trong trận ra quân

U23 Việt Nam khởi đầu ASIAD 2026 bằng trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait chiều 15/9.

Đội tuyển Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một nhưng không thể tận dụng. Lê Phát có tình huống đáng tiếc nhất khi liên tiếp đưa bóng trúng cột dọc rồi xà ngang ngay phút 8.

Sang hiệp hai, U23 Kuwait bất ngờ vượt lên ở phút 78. Boodai treo bóng từ cánh trái để Al Matar bật cao đánh đầu đập đất, khiến thủ môn Văn Bình không thể cản phá.

U23 Việt Nam chỉ mất hai phút để tìm được bàn gỡ. Từ quả phạt góc của Văn Thuận bên cánh phải, Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa tỷ số về 1-1.

Không có thêm bàn thắng trong thời gian còn lại. Một điểm giúp U23 Việt Nam duy trì cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết nhưng cũng khiến trận đấu với Philippines trở nên quan trọng hơn.

U23 Việt Nam gặp Philippines lúc 13h30 ngày 18/9

Theo lịch thi đấu, U23 Philippines vs U23 Việt Nam diễn ra lúc 13h30 ngày 18/9 tại Nagoya City Minato Soccer.

Đây là trận đấu thứ hai của cả hai đội tại bảng C.

Philippines bước vào cuộc đối đầu U23 Việt Nam sau thất bại 1-5 trước Uzbekistan ở lượt mở màn. Đội bóng Đông Nam Á chỉ ghi được một bàn trong trận đấu mà họ phải chơi thiếu người từ đầu hiệp hai.

Kết quả đó khiến Philippines chịu áp lực lớn trước lượt hai. Nếu tiếp tục thất bại, cơ hội cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu của họ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Với U23 Việt Nam, ba điểm trước Philippines là mục tiêu quan trọng. Sau trận hòa Kuwait, một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh nâng tổng điểm lên 4 trước khi gặp Uzbekistan.

Đây cũng là cơ hội để U23 Việt Nam tạo lợi thế trước lượt đấu cuối thay vì phải bước vào trận khó nhất bảng trong tình cảnh buộc phải giành chiến thắng.

Uzbekistan chiếm lợi thế sau trận thắng 5-1

Ở trận đấu đầu tiên của bảng C, U23 Uzbekistan thể hiện sức mạnh khi đánh bại U23 Philippines 5-1.

Karimov Ollbergan mở tỷ số trong hiệp một. Sang hiệp hai, Uzbekistan ghi thêm bốn bàn để khép lại chiến thắng cách biệt, qua đó có 3 điểm cùng hiệu số +4.

Kết quả này giúp Uzbekistan sớm có lợi thế trong cuộc cạnh tranh tại bảng C.

Trong khi Uzbekistan có 3 điểm, Việt Nam và Kuwait cùng có 1 điểm sau trận hòa trực tiếp. Philippines chưa có điểm.

Bạn đọc có thể theo dõi bảng xếp hạng ASIAD 2026 mới nhất để cập nhật cục diện từng bảng đấu.

U23 Việt Nam gặp Uzbekistan lúc 12h00 ngày 22/9

Trận cuối cùng của U23 Việt Nam tại vòng bảng là cuộc đối đầu Uzbekistan lúc 12h00 ngày 22/9 trên sân Nagoya City Mizuho.

Đây vẫn là thử thách lớn nhất của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại bảng C.

Chiến thắng 5-1 trước Philippines cho thấy Uzbekistan có khả năng tạo sức ép và chuyển hóa cơ hội rất tốt. Đội bóng Trung Á đồng thời đã xây dựng được lợi thế lớn về hiệu số ngay sau lượt đầu.

Ý nghĩa của trận Việt Nam - Uzbekistan sẽ phụ thuộc đáng kể vào kết quả lượt hai.

Nếu U23 Việt Nam thắng Philippines, đội tuyển sẽ bước vào lượt cuối với 4 điểm. Khi đó, trận gặp Uzbekistan có thể trực tiếp quyết định thứ hạng và vé vào tứ kết.

Ngược lại, nếu tiếp tục mất điểm ngày 18/9, áp lực dành cho U23 Việt Nam trong trận cuối sẽ tăng lên đáng kể.

Hai đội đầu bảng C vào thẳng tứ kết

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 có 15 đội, chia thành bốn bảng. Ba bảng có bốn đội và bảng D có ba đội.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào thẳng tứ kết, giải không tổ chức vòng 1/8.

Điều này khiến ba trận vòng bảng mang ý nghĩa rất lớn. Với U23 Việt Nam, trận hòa Kuwait chưa khiến cơ hội đi tiếp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng khoảng trống dành cho những lần mất điểm tiếp theo không còn nhiều.

Trước mắt, cuộc đối đầu Philippines ngày 18/9 là trận đấu U23 Việt Nam cần tập trung tối đa.

Lịch thi đấu bảng C bóng đá nam ASIAD 2026

Hai trận cuối bảng C ngày 22/9 cùng diễn ra lúc 12h00, giúp bảo đảm tính cạnh tranh khi các đội bước vào lượt đấu quyết định. Lịch thi đấu hiện tại được Ban tổ chức bố trí với Việt Nam gặp Uzbekistan và Philippines gặp Kuwait ở lượt cuối.

Lịch thi đấu vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất

Các khung giờ trên tính theo giờ Việt Nam và bám theo lịch vòng bảng đã công bố.

Description: Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất của U23 Việt Nam sau trận hòa Kuwait 1-1: gặp Philippines lúc 13h30 ngày 18/9 và Uzbekistan lúc 12h00 ngày 22/9.