Cúp C1 châu Á: CLB Công an Hà Nội thua đậm đội bóng Nhật Bản

Chiều 15/9, CLB Công an Hà Nội có chuyến làm khách trên sân Suita City của Gamba Osaka tại lượt trận ra quân Cúp C1 châu Á 2026-2027.

Dù phải thi đấu trên sân khách và trong điều kiện trời mưa lớn, nhưng đại diện V-League nhập cuộc khá tự tin.

Các cầu thủ Gamba Osaka ăn mừng bàn thắng vào lưới CLB Công an Hà Nội (Ảnh: AFC).

CLB Công an Hà Nội chủ động tranh chấp ngay từ phần sân đối phương, đồng thời cố gắng thoát pressing bằng những pha phối hợp ngắn.

Phút 8, Henen nhả bóng thuận lợi để Quang Hải băng lên dứt điểm từ tuyến hai, nhưng cú sút không thể đánh bại thủ môn Ichimori.

Không lâu sau, Gamba Osaka có câu trả lời bằng pha ra chân đầy uy lực của Shouta Abe. Tuy nhiên, thủ môn Nguyễn Filip đã xuất sắc cứu thua cho nhà vô địch V-League.

Càng chơi, CLB Công an Hà Nội càng cho thấy sự tự tin và không hề tỏ ra lép vế trước đối thủ. Thậm chí, chính đội khách mới tạo ra được thế trận tốt hơn trong khoảng nửa đầu hiệp một.

Phút 15, Đoàn Văn Hậu dâng cao bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt vào vòng cấm để Alan bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.

Đến phút 25, CLB Công an Hà Nội đã tạo ra được pha bóng nguy hiểm nhất kể từ đầu trận. Nhưng đáng tiếc, cú sút xa của Koko dù đã vượt qua tầm với của thủ môn Ichimori nhưng lại dội xà ngang.

Bên phần sân đối diện, đội bóng Nhật Bản vẫn thi đấu rất cẩn trọng và chờ sai lầm của đối phương để tổ chức phản công.

Phút 29, Usami có khoảng trống bên ngoài vòng cấm và tung cú sút rất căng, đưa bóng găm thẳng vào góc cao. Thủ môn Nguyễn Filip dù đã bay người hết cỡ nhưng không thể cứu thua cho Công an Hà Nội.

Phút 33, Cao Pendant Quang Vinh để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ đội chủ nhà đã để bóng chạm tay trước đó nên hủy quyết định phạt đền.

Những phút cuối hiệp một, Gamba Osaka vẫn tạo ra sức ép đáng kể nhưng không tận dụng để ghi thêm bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, Gamba Osaka tiếp tục đẩy cao đội hình và gây sức ép lớn lên phần sân Công an Hà Nội. Đại diện Nhật Bản chủ động tăng tốc ở hai biên, trong khi đội khách gặp khó trong việc giữ cự ly đội hình.

Phút 58, đội chủ nhà tổ chức phối hợp nhanh, kéo giãn hàng thủ Công an Hà Nội trước khi Yamashita tạt bóng vào trong để Toshida đánh đầu vào lưới trống, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Nhận bàn thua thứ hai, HLV Polking lập tức điều chỉnh nhân sự khi đưa Đình Bắc và Lê Phạm Thành Long vào sân thay Henen, Damia nhằm tăng khả năng tấn công.

Phút 61, Công an Hà Nội suýt nhận thêm bàn thua khi nỗ lực phòng ngự của Bùi Hoàng Việt Anh vô tình đưa bóng đến vị trí Usami. Nhưng trong thế đối mặt, tiền đạo Gamba Osaka lại không thắng được thủ môn Nguyễn Filip.

Phút 67, Yamashita đoạt bóng sau pha tranh chấp với Đoàn Văn Hậu rồi chuyền cho Usami dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0.

Nhận đến 3 bàn thua nhưng các cầu thủ Công an Hà Nội không bỏ cuộc khi tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công.

Phút 79, Đình Bắc đi bóng tự tin trong vòng cấm rồi dứt điểm từ góc hẹp khiến thủ môn Gamba Osaka không thể bắt dính. Koko lập tức băng vào đá bồi, rút ngắn cách biệt xuống 1-3.

Những phút cuối, CLB Công an Hà Nội cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không thể tạo ra khác biệt. Thậm chí, họ còn phải nhận thêm bàn thua ở phút 90+4 và người điền tên lên bảng điện tử là Sumi.

Chung cuộc, CLB Công an Hà Nội để thua 1-4 trên sân Gamba Osaka trong trận ra quân Cúp C1 châu Á 2026-2027.

Đội hình ra sân của CLB Công an Hà Nội (Ảnh: CAHN).