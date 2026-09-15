CLB Công an Hà Nội thua trận ra quân tại AFC Champions League Elite

Trên sân Suita City Football Stadium, CAHN nhập cuộc chủ động và tạo ra thế trận tương đối cân bằng trước Gamba Osaka. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 52%, trong khi CAHN đạt 48%. Đại diện Việt Nam cũng có 15 lần dứt điểm, nhiều hơn 3 lần so với Gamba Osaka. Những con số này cho thấy CAHN không lép vế về thế trận và số cơ hội, nhưng khả năng tận dụng vẫn là vấn đề với đội khách.

CAHN nhập cuộc tự tin trong trận đấu chiều 15/9. Ảnh: CAHNFC.

Ngay trong những phút đầu, CAHN đã có cơ hội mở tỷ số. Phút 8, Quang Hải dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Ichimori. Sau đó, Alan đánh đầu chệch cột dọc từ đường tạt bóng của Văn Hậu, còn David Henen cũng có pha dứt điểm nguy hiểm ở phút 19 nhưng bị thủ môn đội chủ nhà cản phá.

Phút 26, CAHN tiếp tục khiến khung thành Gamba Osaka chao đảo khi Brayan Perea phối hợp với Quang Hải rồi tung cú sút từ khoảng 25m, đưa bóng chạm xà ngang. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, đội khách phải nhận bàn thua. Usami Takashi tung cú sút chân trái hiểm hóc trong vòng cấm, đánh bại Nguyễn Filip, đưa Gamba Osaka vượt lên dẫn 1-0.

Trận đấu cũng diễn ra trong thời điểm CAHN hướng tới dấu mốc 70 năm thành lập (10/10/1956-10/10/2026), một cột mốc đặc biệt trong lịch sử CLB. Ảnh: CAHNFC.

CAHN tiếp tục tìm kiếm bàn gỡ trong những phút còn lại của hiệp 1 nhưng không thành công. Đội khách cũng thoát một quả phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR ở phút 35. Quyết định cho Gamba Osaka hưởng phạt đền được hủy bỏ sau khi xem lại tình huống. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, Gamba Osaka tận dụng tốt hơn những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự CAHN. Phút 58, Yusei Toshida đánh đầu cận thành, nhân đôi cách biệt. Đến phút 67, Usami Takashi hoàn tất cú đúp sau tình huống CAHN để mất bóng ở phần sân nhà, nâng tỷ số lên 3-0.

Nhưng trước một đối thủ mạnh và giàu kinh nghiệm, đại diện Việt Nam vẫn không thể tạo ra được điều bất ngờ. Ảnh: CAHNFC.

Không buông xuôi, CAHN tiếp tục đẩy cao đội hình và có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 79. Đình Bắc đi bóng từ cánh trái vào vòng cấm rồi dứt điểm, khiến thủ môn Gamba Osaka không thể bắt dính bóng. Brayan Perea có mặt đúng lúc để đá bồi, đưa tỷ số xuống 1-3.

Những phút cuối, CAHN tiếp tục tìm kiếm bàn thắng. Phút 81, Lê Phạm Thành Long tung cú sút xa nhưng không thắng được thủ môn Ichimori. Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, Gamba Osaka có thêm bàn thắng. Phút 90+3, Koshiro Sumi đi bóng qua Thành Long trong vòng cấm rồi dứt điểm đánh bại Nguyễn Filip, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội bóng Nhật Bản.

Thất bại trên đất Nhật Bản khiến CAHN chưa có điểm trong trận ra quân vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/27.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác của bóng đá Việt Nam, vào chiều 15/9, tại Nhật Bản, U23 Việt Nam đã có trận ra quân không như kỳ vọng tại ASIAD 20 khi để U23 Kuwait cầm hòa 1-1, dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Trong điều kiện mưa lớn, mặt sân trơn ướt, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn chủ động kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép. Lê Phát hai lần đưa bóng chạm cột dọc và xà ngang, trong khi Quốc Cường, Phạm Minh Phúc và Nguyên Hoàng cũng bỏ lỡ những cơ hội thuận lợi.

Không tận dụng được các cơ hội, U23 Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua ở phút 78 sau cú đánh đầu của Al Matar. HLV Đinh Hồng Vinh sau đó điều chỉnh nhân sự và nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 80, từ quả phạt góc của Văn Thuận, Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Trong thời gian còn lại, U23 Việt Nam tiếp tục tấn công nhưng không thể ghi thêm bàn, qua đó chỉ giành được 1 điểm ở trận mở màn.