HLV John Herdman tự tin với Indonesia trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026

Phát biểu trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026, HLV John Herdman cho biết Indonesia đang hướng tới mục tiêu giành danh hiệu ở giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới tên gọi FIFA ASEAN Cup. “Đây sẽ là cơ hội đầu tiên để chúng tôi giành một danh hiệu. Đó là điều chúng tôi mơ ước và cũng là mục tiêu mà chúng tôi đang hướng tới”, nhà cầm quân người Anh chia sẻ.

HLV John Herdman tự tin trước FIFA ASEAN Cup 2026

Theo Herdman, thách thức lớn nhất với Indonesia không đến từ các đối thủ trong khu vực mà nằm ở khả năng duy trì sự ổn định của chính đội bóng. Ông muốn các học trò giữ được tâm lý tốt, tuân thủ những tiêu chuẩn đã đặt ra và thể hiện rõ bản sắc của bóng đá Indonesia.

Indonesia cũng có sự bổ sung đáng kể về lực lượng nhờ đợt FIFA Days, một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài có cơ hội trở về hội quân, giúp Herdman có trong tay đội hình được đánh giá mạnh hơn so với những đợt tập trung trước.

Nhà cầm quân người Anh tin rằng nếu Indonesia duy trì được phong độ, sự tự tin và tinh thần thi đấu phù hợp, đội bóng có thể cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào tại giải đấu. Dù vậy, Herdman vẫn dành sự tôn trọng cho các đội tuyển được đánh giá cao ở khu vực.

Tuyển Indonesia có lợi thế sân nhà tại giải đấu

HLV này đặc biệt đánh giá Việt Nam là đội bóng có tổ chức tốt, thi đấu kỷ luật và sở hữu nhiều kinh nghiệm. Trong khi đó, Malaysia và Thái Lan cũng được đánh giá cao nhờ khả năng bổ sung những cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Dẫu vậy, thay vì quá tập trung vào sức mạnh của đối thủ, Herdman cho rằng Indonesia cần ưu tiên giải quyết những vấn đề của chính mình. Khả năng duy trì sự tập trung, tâm lý thi đấu và tiêu chuẩn chuyên môn sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình cạnh tranh chức vô địch.

Indonesia sẵn sàng cho FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10. Indonesia đăng cai Division 1 tại sân Gelora Bung Karno ở Jakarta và Si Jalak Harupat ở Bandung. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng được tăng cường, đội bóng của Herdman đang hướng tới mục tiêu cao nhất ở lần đầu giải đấu mang tên FIFA được tổ chức.