Nhận định tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Qatar: Thắng trận đầu

Thử thách đầu tiên của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại đấu trường Asiad là Qatar. Đây là đối thủ được đánh giá không quá mạnh, và nếu thi đấu đúng sức, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ giành chiến thắng, thậm chí là thắng trong 3 set đấu.

Lý thuyết là vậy, nhưng Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội phải tập trung cao, không được chủ quan. So với kỳ Asiad trước, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vắng nhiều VĐV chủ chốt, trong đó đáng chú ý là Vi Thị Như Quỳnh, Tú Linh, Lâm Oanh, Kiều Trinh... Tuy nhiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang có trong tay một số VĐV trẻ rất triển vọng như Ánh Thảo, Quỳnh Hương...

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin thắng trận ra quân.

Trước khi bước vào Asiad, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thi đấu không thành công tại SEA V Cup 2026, sau đó đứng hạng 7 tại giải vô địch châu Á. Bỏ lại những trận đấu đáng quên, giờ đây các cô gái Việt Nam phải thể hiện được sức mạnh thực sự của mình ở sân chơi Á vận hội.

Trận gặp Qatar vì thế không chỉ là mục tiêu giành chiến thắng, mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh, tham vọng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Một chiến thắng đẹp mắt giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có sự khởi đầu thuận lợi, có thêm sự tự tin trước những thử thách lớn hơn tiếp theo tại vòng bảng là Hong Kong (Trung Quốc) và đặc biệt là Hàn Quốc.

Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Qatar diễn ra vào lúc 11h ngày 16/9.

Lịch thi đấu thuận lợi cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Môn bóng chuyền nữ trong nhà tại Asiad 2026 có 14 đội tham dự, chia làm 4 bảng gồm 2 bảng 3 đội và 2 bảng 4 đội. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Qatar. Theo lịch thi đấu, sau trận gặp Qatar, Thanh Thúy và các đồng đội đối đầu Hong Kong (Trung Quốc) ngày 17/9 và Hàn Quốc ngày 18/9 đều vào lúc 14 giờ. Mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là vào bán kết Asiad.