HLV Polking: CAHN bị trừng phạt vì mắc sai lầm ở Cúp C1 châu Á

Dù thi đấu rất cố gắng nhưng trước đối thủ mạnh là Gamba Osaka, CAHN chịu thất bại 1-4 trong trận ra quân Cúp C1 châu Á 2-26/27. Đánh giá về trận đấu, HLV Polking khẳng định CAHN chơi tốt, thậm chí đá sòng phẳng, nhưng việc mắc những sai lầm đã phải trả giá đắt.

"Tôi tin rằng chúng tôi chơi một trận đấu hay trước một đối thủ rất mạnh. Gamba Osaka là một đội bóng rất chất lượng. Điều duy nhất chúng tôi cần làm là học hỏi, bởi đây là lần đầu tiên CLB tham dự đấu trường này.

HLV Polking và CAHN rút ra nhiều bài học. Ảnh: CAHN

Toàn đội có quyền tự hào vì nỗ lực chơi bóng, cạnh tranh sòng phẳng, tạo ra cơ hội và có một hiệp một rất tốt với cường độ cao. Nhưng bài học ở đẳng cấp này rất rõ ràng: nếu bạn mắc sai lầm, bạn sẽ bị trừng phạt ngay lập tức", HLV Polking chia sẻ.

Dù nhận tới 4 bàn thua nhưng ở trận đấu này thủ thành Nguyễn Filip có màn thể hiện rất đáng khen ngợi. Anh cho rằng CAHN đáng lẽ có được kết quả tốt hơn khi thi đấu đầy khởi sắc trong hiệp 1.

"Tôi hoàn toàn đồng ý với HLV trưởng. CLB chúng tôi chưa từng đối đầu với một đối thủ có chất lượng chơi bóng và khả năng chuyển đổi trạng thái sắc bén như thế này. Mọi sai lầm của đội đều bị trừng phạt.

Tôi nghĩ tỷ số 4-1 không phản ánh đúng hoàn toàn thế trận, đặc biệt là trong hiệp một khi chúng tôi xứng đáng có kết quả tốt hơn", Nguyễn Filip cho biết.