Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sâu trước hàng loạt tin tức bất lợi. Ảnh: PNJ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã khởi đầu tuần giao dịch mới (23/11) với diễn biến giằng co mạnh.

Ngay từ đầu phiên, chỉ số VN-Index mở cửa dưới tham chiếu và nhanh chóng chịu áp lực bán. Chỉ số có lúc lùi về vùng 1.672 điểm, giảm gần 17 điểm so với phiên trước, khi nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bán lẻ đồng loạt suy yếu.

Tuy nhiên, cuối phiên sáng, lực cầu bắt đầu cải thiện giúp VN-Index thu hẹp đà giảm và tăng trở lại trên tham chiếu. Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục hồi phục, có thời điểm vượt 1.697 điểm trước khi duy trì trạng thái tích cực đến cuối ngày.

Kết phiên, VN-Index tăng 8,35 điểm (+0,5%) lên 1.697,14 điểm; HNX-Index giảm 2,36 điểm (-1,01%) xuống 232,23 điểm và UPCoM-Index nhích 0,03 điểm (+0,1%) lên 119,17 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục suy yếu. Giá trị giao dịch trên HoSE chỉ đạt khoảng 12.700 tỷ đồng, giảm 20% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn cũng chỉ đạt khoảng 13.414 tỷ đồng, bao gồm giao dịch thỏa thuận.

Xét trên toàn thị trường, có 368 cổ phiếu tăng giá (gồm 32 mã tăng trần), 291 cổ phiếu giảm (gồm 23 mã giảm sàn) và 884 cổ phiếu đứng tham chiếu. Trong đó, rổ VN30 kết phiên tăng 4 điểm lên 1.791 điểm với 14 mã tăng, 11 mã giảm và 5 mã đứng giá.

PNJ giảm sàn, khối lượng giao dịch tăng vọt

Tâm điểm phiên giao dịch hôm nay là cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Mã chứng khoán này đóng cửa tại giá sàn 12.600 đồng/cổ phiếu, giảm 6,7% so với tham chiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 16,16 triệu cổ phiếu, gấp 3 lần phiên trước, tương ứng giá trị giao dịch gần 206 tỷ đồng. Đây cũng là phiên có khối lượng giao dịch lớn nhất của PNJ trong 10 phiên gần nhất.

Đáng chú ý, dù giảm hết biên độ, cổ phiếu PNJ vẫn ghi nhận lực cầu lớn vào cuối phiên, với số lượng dư mua giá sàn khoảng 1,39 triệu cổ phiếu.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng PNJ với khối lượng mua vào khoảng 3,08 triệu cổ phiếu và bán ra gần 4,4 triệu cổ phiếu.

Đà giảm mạnh khiến thị giá PNJ lùi về vùng thấp nhất kể từ tháng 8/2016. So với mức đỉnh 84.670 đồng/cổ phiếu thiết lập cuối tháng 1 năm nay, mã chứng khoán này đã chiết khấu hơn 85%.

Vốn hóa thị trường của PNJ theo dữ liệu giao dịch cuối ngày còn khoảng 6.448 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu PNJ chạm đáy 10 năm. Ảnh: TradingView.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh doanh nghiệp đang thực hiện tái cấu trúc hoạt động và điều chỉnh chính sách thu đổi sản phẩm.

Theo thông báo mới nhất, từ ngày 21/11, PNJ áp dụng phương án thanh toán 100% giá trị thu đổi ngay trong ngày hoặc ngày tiếp theo đối với một số nhóm sản phẩm, bao gồm vàng và một số loại trang sức.

Riêng nhóm trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu, ngọc trai và kim cương rời, thời gian thanh toán vẫn kéo dài tối đa 120 ngày, chia thành 5 đợt với tỷ lệ lần lượt 10%, 20%, 25%, 25% và 20%.

Việc tiếp tục điều chỉnh chính sách thu đổi diễn ra trong bối cảnh PNJ đang đối mặt với áp lực tài chính và lượng hàng tồn kho lớn, đặc biệt ở nhóm kim cương và trang sức kim cương.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn công bố ngày 20/11, Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công thừa nhận tình hình tài chính của doanh nghiệp đang ở trạng thái "hết sức khẩn cấp".

Theo ông, PNJ hiện có khoảng 17.000 tỷ đồng hàng tồn kho, trong đó ước tính 7.000 tỷ đồng là kim cương và trang sức kim cương chậm luân chuyển.

Đáng chú ý, một phần hàng hóa đang lưu thông cũng được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay. Điều này khiến quy mô tài sản trên sổ sách không phản ánh đầy đủ khả năng thanh toán thực tế của doanh nghiệp.

Ông Công thừa nhận với nguồn lực hiện tại, PNJ không thể tiếp tục đáp ứng đầy đủ việc thanh toán mua lại bằng tiền theo chính sách T+120.

Do đó, thay vì chỉ tập trung vào phương thức thanh toán bằng tiền, PNJ đang xây dựng phương án sử dụng sản phẩm hiện có để giải quyết quyền lợi khách hàng.

Vingroup và FPT kéo VN-Index hồi phục

Trong khi đó, đà tăng của VN-Index hôm nay chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó nổi bật là nhóm Vingroup và cổ phiếu công nghệ.

Cổ phiếu VIC (+1,6%) đóng góp tới 6,18 điểm vào mức tăng của VN-Index, trở thành cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất thị trường. Theo sau là VHM (+1,8%) và FPT (+4,1%).

Một số cổ phiếu khác cũng hỗ trợ chỉ số gồm HVN (+3,5%), GVR (+2%), CTG (+0,8%), VNM (+1,8%) và POW (+3%).

Ở chiều ngược lại, TCB (-2,1%) là mã gây áp lực lớn nhất lên VN-Index, theo sau là GAS (-1,7%), STB (-1,6%), MBB (-0,8%), MSN (-1,1%) và MWG (-1,1%).

Tại nhóm chứng khoán, thị trường chứng kiến sự phân hóa khi SSI (-1,3%), VND (-1,7%), VPX (-1,1%) và VIX (-0,4%) đồng loạt giảm. Ngược lại, VCI (+0,5%) và CTS (+3,2%) duy trì sắc xanh.

Trong nhóm bất động sản, VIC và VHM là những điểm sáng, trong khi phần lớn cổ phiếu địa ốc như TCH (-4,3%), DXG (-0,9%), NVL (-0,9%) và KDH (-0,3%) đều giảm giá.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng khoảng 440 tỷ đồng trên cả 3 sàn chứng khoán Việt Nam hôm nay, tập trung tại HDB (-98 tỷ đồng), VPX (-70 tỷ đồng), SSI (-69 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại mua vào 176 tỷ đồng POW, tiếp đến là GMD (+61 tỷ đồng), FPT (+25 tỷ đồng).