Sau màn trình diễn ấn tượng trước Vissel Kobe, Đoàn Văn Hậu gây chú ý lớn. Phong độ tích cực cùng sự tự tin đang có giúp anh trở thành một trong những cầu thủ được kỳ vọng bên phía CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Sau trận hòa Nam Định, Văn Hậu cùng các đồng đội đã có mặt tại Nhật Bản và bước vào quá trình tập luyện, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Kashiwa Reysol vào ngày 1/12. Đây là lượt trận tiếp theo của CAHN tại AFC Champions League Elite 2026/27, đồng thời là cơ hội để đội bóng của HLV Mano Polking tiếp tục tạo dấu ấn trước một đại diện hàng đầu của bóng đá Nhật Bản.

Văn Hậu có cơ sở để tự tin trước thử thách này. Trong chiến thắng lịch sử 3-1 trước Vissel Kobe hôm 24/11, hậu vệ sinh năm 1999 thi đấu trọn vẹn 90 phút và thể hiện sự chắc chắn trong vai trò trung vệ lệch trái. Anh có nhiều tình huống đọc tình huống tốt, đặc biệt là những pha bọc lót quan trọng trước các đợt tấn công của đội khách.

Đoàn Văn Hậu đang đứng trước một thử thách đáng chờ đợi tại Nhật Bản, nơi hậu vệ tuyển Việt Nam có cơ hội tiếp tục khẳng định đẳng cấp. Ảnh: CLB CAHN

Theo thống kê của FotMob, Văn Hậu được chấm 8,1 điểm ở trận đấu này, thuộc nhóm cầu thủ có màn trình diễn nổi bật bên phía CAHN. Đây là sự ghi nhận đáng chú ý cho những đóng góp của hậu vệ người Thái Bình trong chiến thắng trước đối thủ Nhật Bản.

Đáng chú ý, Văn Hậu tiếp tục đá đủ 90 phút trong trận hòa Nam Định. Việc liên tục được HLV Mano Polking tin tưởng sử dụng cho thấy anh đang giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự của CAHN. Thể hình, sức mạnh tranh chấp, khả năng không chiến và kinh nghiệm thi đấu quốc tế là những phẩm chất giúp cầu thủ 27 tuổi tạo ra sự khác biệt.

Kashiwa Reysol chắc chắn là thử thách không dễ dàng. Đại diện Nhật Bản sở hữu lối chơi tốc độ, khả năng phối hợp nhóm tốt và những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân đáng chú ý. Văn Hậu sẽ phải duy trì sự tập trung cao độ, đặc biệt trong những tình huống đối phương chuyển trạng thái và khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Người hâm mộ Việt Nam có quyền chờ đợi một màn trình diễn tích cực khác từ Văn Hậu. Anh là một trong những hậu vệ xuất sắc của bóng đá nước nhà và sở hữu những phẩm chất đặc biệt để tạo ra khác biệt ở sân chơi châu lục.

Sau chiến thắng trước Vissel Kobe, chuyến làm khách trước Kashiwa Reysol là cơ hội để Văn Hậu tiếp tục chứng minh giá trị. Một màn trình diễn tốt tại Nhật Bản sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ rằng CAHN đang sở hữu một chốt chặn chất lượng, còn tuyển Việt Nam có thêm lý do để kỳ vọng vào sự trở lại đẳng cấp của hậu vệ sinh năm 1999.