Carrick đã sai ở đâu?

MU thua trận thứ 2 sau 4 vòng đấu Premier League.

MU có lợi thế lớn khi Man City chỉ còn 10 người từ rất sớm, sau khi Phil Foden bị truất quyền thi đấu ở phút 23. Nhưng cuối cùng, đội chủ nhà vẫn phải nhận thất bại 0-1 ngay tại Old Trafford. Bàn thắng của Erling Haaland gây tranh cãi vì Enzo Fernandez đã việt vị trong tình huống tham gia vào pha bóng.

Tuy nhiên, bên cạnh những tranh cãi về bàn thắng của Haaland, những quyết định chiến thuật không chính xác của HLV Michael Carrick là nguyên nhân quan trọng.

MU thiếu tốc độ

Thẻ đỏ trực tiếp dành cho Foden ở phút 23 mở ra cơ hội không thể tốt hơn cho MU. Với hơn 65 phút thi đấu trong thế hơn người, đội chủ nhà lẽ ra phải đẩy cao tốc độ, liên tục gây sức ép và buộc hàng thủ Man City phải chống đỡ.

Thế nhưng, "Quỷ đỏ" vẫn giữ nhịp độ thi đấu chậm chạp. Đội bóng của Carrick kiểm soát bóng nhưng thiếu những pha luân chuyển nhanh để kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương. Do không thể đẩy cao tốc độ và dồn ép quyết liệt Man City, lợi thế quân số của MU không được chuyển hóa thành áp lực đủ lớn để tạo ra bàn thắng.

MU thiếu tốc độ và tính đột biến trong lối chơi. Ảnh: Reuters.

Đáng nói, sau khi bị Haaland sút tung lưới, cách chơi của MU cũng không thay đổi rõ rệt. Đội chủ nhà vẫn triển khai bóng thiếu tốc độ, tạo điều kiện để Man City duy trì khối phòng ngự chắc chắn.

Một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của Carrick là thời điểm ông thực hiện sự thay đổi đầu tiên. Phải đến phút 68, MU mới có điều chỉnh nhân sự khi Benjamin Sesko vào thay Youri Tielemans.

Trong bối cảnh đội nhà cần bàn thắng và đang chơi hơn người, Carrick có lý do để thực hiện thay đổi sớm hơn nhằm tạo ra nguồn năng lượng mới trên hàng công. Thay vào đó, MU tiếp tục duy trì một thế trận thiếu đột biến trong phần lớn thời gian.

Đáng chú ý hơn, Carrick lại kéo Bruno Fernandes lùi sâu thay vì tích cực xâm nhập vùng cấm để hỗ trợ Matheus Cunha. Đây là lựa chọn từng xuất hiện dưới thời Ruben Amorim và không mang lại hiệu quả. Điều này khiến Cunha tỏ ra "đói bóng" khi có mặt trong vùng cấm đối thủ.

Cunha chơi nhạt nhòa trước hàng thủ Man City. Ảnh: Reuters.

Cunha đá "số 9" không phải lời giải cho MU

Một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của Carrick là tiếp tục sử dụng Cunha ở vị trí trung phong, dù tiền đạo người Brazil không tạo được sự hiện diện cần thiết trong vùng cấm.

Cunha được bố trí như một "số 9 ảo", nhưng cách vận hành này nhanh chóng bộc lộ hạn chế khi Man City chỉ còn 10 người. MU kiểm soát bóng nhưng thiếu một trung phong thực thụ để thường xuyên xuất hiện trong khu vực nguy hiểm, kéo giãn và ghim các trung vệ đối phương.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV tin rằng Carrick nên cho Sesko đá chính thường xuyên, bởi chân sút này có bản năng của một tiền đạo thực thụ. Sự xuất hiện của một trung phong đúng nghĩa như Sesko sẽ giúp MU có mục tiêu rõ ràng hơn trong những pha tạt bóng, bóng hai và các tình huống phối hợp quanh vùng cấm.

Thay vì để Cunha liên tục lùi sâu nhận bóng, MU cần một tiền đạo đủ khả năng chiếm lĩnh khu vực trung tâm, thu hút sự chú ý của hàng thủ và mở khoảng trống cho những cầu thủ phía sau.

Trận derby với Man City cho thấy Carrick không chỉ cần cải thiện cách triển khai bóng mà còn phải tìm ra công thức tối ưu cho hàng công. Nếu Cunha tiếp tục được sử dụng ở vị trí "số 9", trong khi Sesko không được khai thác đúng sở trường, MU có nguy cơ tiếp tục gặp khó khăn trước những đối thủ phòng ngự chặt chẽ.

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