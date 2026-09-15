Tuyển Thái Lan nóng lòng tái đấu ĐT Việt Nam

Chiều 14-9, HLV Anthony Hudson đã công bố danh sách 23 cầu thủ Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026. Giải đấu diễn ra tại Indonesia từ ngày 24-9 đến 5-10.

Thái Lan nằm ở bảng B hạng Nhất cùng Pakistan, Việt Nam và Philippines. Đội bóng xứ Chùa vàng lần lượt gặp Pakistan ngày 26-9, Việt Nam ngày 29-9 và Philippines ngày 2-10.

HLV Anthony Hudson chờ tái đấu Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Siamsport)

Mục tiêu của Thái Lan là đứng đầu bảng B để giành quyền vào chung kết, nơi họ sẽ chạm trán đội nhất bảng A. Trên hành trình này, ĐT Việt Nam được xem là đối thủ đáng ngại nhất.

“Tôi tin rằng cả đội đều rất háo hức và nóng lòng tái đấu Việt Nam, sau khi thua ở chung kết ASEAN Cup 2026. Các học trò của tôi đã chơi ngang ngửa với đội hình mạnh nhất của Việt Nam", HLV Anthony Hudson nói.

Tại chung kết ASEAN Cup 2026, Thái Lan thua Việt Nam 0-2 ở lượt đi trên sân Rajamangala, trước khi hòa 2-2 trong trận lượt về. Đây là lần thứ hai liên tiếp Thái Lan thất bại trước Việt Nam ở chung kết, đồng thời là thất bại thứ ba của đội bóng này qua 4 lần đối đầu Việt Nam ở trận đấu cuối cùng của giải Đông Nam Á, sau các năm 2008, 2022 và 2024.

“Chúng tôi đã nỗ lực lựa chọn những cầu thủ tốt nhất hiện có. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển và hoàn thiện đội hình hiện tại để chuẩn bị cho Asian Cup 2027”, HLV trưởng ĐT Thái Lan nói.

Trong danh sách 23 cầu thủ được công bố, chỉ 9 người từng góp mặt tại ASEAN Cup 2026 gồm thủ môn Kampol Pathomakkakul; các hậu vệ Waris Choolthong, Chaiyaphon Otton, Manuel Bihr, Nattapong Sayriya; các tiền vệ Kakana Khamyok, Sarach Yooyen, Seksan Ratree và tiền đạo Teerasak Poeiphimai.

Điểm nhấn của đội hình này là sự trở lại của "Messi Thái" Chanathip Songkrasin, trong khi hai cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản là Supachok Sarachat và Teerapat Pruetong của Consadole Sapporo cũng có tên. Một cái tên đáng chú ý khác là Jude Soonsup-Bell, tiền đạo mang hai dòng máu Anh - Thái và trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Chelsea.

Theo kế hoạch, đội tuyển Thái Lan sẽ hội quân ngày 21-9. Một ngày sau, toàn đội di chuyển sang Indonesia và có ba ngày để làm quen với điều kiện thi đấu trước khi gặp Pakistan ở trận mở màn.