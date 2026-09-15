Thảm họa Dorgu

Dorgu chơi tệ trước Man City.

Ngày 13/9, MU nhận thất bại 0-1 trước Man City tại Old Trafford. Đáng tiếc hơn, họ nắm lợi thế rất lớn khi Phil Foden bị truất quyền thi đấu vì hành vi bạo lực. Nhưng thay vì tận dụng lợi thế hơn người, "Quỷ đỏ" lại để Man City kiểm soát thế trận và cuối cùng nhận bàn thua từ Erling Haaland.

Bàn thắng này gây tranh cãi dữ dội khi Enzo Fernandez tham gia vào tình huống từ vị trí việt vị. VAR đảo ngược phán quyết ban đầu và công nhận bàn thắng. Dù vậy, đó không phải lý do duy nhất khiến MU thất bại. Hàng thủ của Carrick phải chịu trách nhiệm, đặc biệt là Dorgu.

Đây mới là lần đầu Dorgu đá hậu vệ trái cho MU tại Premier League mùa này. Kể từ khi gia nhập đội bóng vào năm 2025 với mức phí 25 triệu bảng, cầu thủ người Đan Mạch thường được sử dụng ở vị trí wing-back hoặc tiền vệ cánh. Trong giai đoạn tiền mùa giải, Carrick cũng ưu tiên bố trí anh ở vị trí cao hơn.

Điều đó phần nào cho thấy điểm mạnh của Dorgu nằm ở khả năng hỗ trợ tấn công hơn là phòng ngự. Và trận derby Manchester càng phơi bày rõ hạn chế ấy.

Trong hiệp một, Dorgu gặp không ít khó khăn khi đối đầu Foden. Sau khi tiền vệ của Man City bị đuổi, người ta kỳ vọng Dorgu sẽ chơi tốt hơn khi không còn phải đối mặt với mối đe dọa lớn bên hành lang phải. Nhưng mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng ngược lại.

Trước bàn thắng của Haaland, Dorgu để mất bóng trong một tình huống nguy hiểm. Chưa dừng lại, anh còn không thể cắt đường chuyền của Josko Gvardiol. Pha chạm bóng sau đó vô tình phá bẫy việt vị, tạo điều kiện để Haaland xuất hiện đúng lúc và đánh bại hàng thủ MU.

Dorgu không thể đá hậu vệ trái.

Và ngay cả khi tính đến yếu tố VAR gây tranh cãi, màn trình diễn tổng thể của hậu vệ 21 tuổi vẫn chưa đủ tốt. Dorgu đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 90%, nhưng đó chưa phải thước đo quan trọng nhất đối với một hậu vệ trái. Anh chỉ thắng 3 trong 6 pha tranh chấp tay đôi, bị đối phương qua người hai lần và phạm ba lỗi. Tổng cộng, Dorgu thua 5 trong 12 pha đấu tay đôi.

Những con số phản ánh Dorgu có thể hữu ích khi được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự, nhưng chưa thật sự đáng tin khi phải chơi thấp và chịu áp lực liên tục. Vì thế, Carrick nên mạnh dạn đưa ra một quyết định khác khi chạm trán Brighton ở vòng 3 Carabao Cup vào ngày 17/9.

Nếu Luke Shaw chưa đủ thể trạng để trở lại, Noussair Mazraoui có thể là phương án hợp lý hơn ở vị trí hậu vệ trái. Cầu thủ người Morocco chơi rất tốt ở vai trò này tại World Cup, thậm chí có màn trình diễn ấn tượng trước Brazil. Anh có kinh nghiệm, khả năng đọc tình huống và sự cân bằng cần thiết để chơi ở hàng thủ.

Brighton càng khiến Carrick không thể xem nhẹ vấn đề này. Đội bóng của Fabian Hurzeler ghi tới 13 bàn chỉ sau bốn trận Premier League mùa này và thắng MU 4 lần tại Old Trafford kể từ năm 2022.

Carabao Cup có thể là cơ hội để Carrick xoay tua đội hình, nhưng không đồng nghĩa với việc ông được phép đánh cược vào những điểm yếu bị phơi bày. Sau màn trình diễn trước Man City, Dorgu phải nhìn nhận lại vị trí của mình.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.