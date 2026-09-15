Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, trao gần 1.000 huy chương

Đại hội có 47 đơn vị tham dự, gồm 20 cụm địa phương và 27 cơ quan, sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp. Các vận động viên tranh tài ở 22 môn, trong đó có việt dã - leo núi, xe đạp, pickleball, cờ tướng, bóng bàn, bơi, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, karate, taekwondo, cờ vua, vovinam, futsal, điền kinh, bắn nỏ - bắn ná, đẩy gậy, kéo co…

Theo Ban Tổ chức, đại hội có 3.120 lượt vận động viên tham dự, gồm 2.104 lượt nam và 1.016 lượt nữ.

Qua các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức phát hiện nhiều vận động viên trẻ có triển vọng, tập trung ở các môn việt dã, điền kinh, võ thuật và một số môn thế mạnh của tỉnh.

Đại hội đã trao 998 huy chương, gồm 292 Huy chương Vàng, 291 Huy chương Bạc và 415 Huy chương Đồng. Khối cụm địa phương giành 679 huy chương, trong khi khối sở, ngành, lực lượng vũ trang, trường học và doanh nghiệp giành 319 huy chương.

Đoàn thể thao Sở Giáo dục và Đào tạo dẫn đầu với 213 huy chương. Cụm 5 đứng thứ hai với 96 huy chương và Cụm 19 đứng thứ ba với 41 huy chương.

Tại lễ bế mạc, Đoàn thể thao Sở Giáo dục và Đào tạo, Cụm 5 và Cụm 19 được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đánh giá Đại hội TDTT lần thứ I đã hoàn thành các nội dung đề ra, tạo điều kiện đánh giá phong trào thể thao và phát hiện những vận động viên có triển vọng.

Theo ông Tuấn, đây là kỳ đại hội TDTT cấp tỉnh đầu tiên được tổ chức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, với quy mô và số lượng vận động viên lớn.

Từ kết quả đại hội, ngành thể thao Lâm Đồng được yêu cầu tiếp tục rà soát, tuyển chọn các vận động viên có thành tích nổi bật để đào tạo, bồi dưỡng, hướng tới lực lượng tham dự các giải đấu cấp quốc gia, trong đó có Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

Đại hội cũng là cơ sở để tỉnh đánh giá phong trào TDTT tại các địa phương, cơ quan, đơn vị và tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống thiết chế thể thao, đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân.