Đội tuyển nữ Việt Nam thua sát nút ngày ra quân Asian Games

Đội tuyển nữ Việt Nam không thể giành điểm trước Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Độc Lập)

Nỗ lực trong hiệp 2

Bước vào trận đấu chiều 14/9, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sử dụng đội hình gồm thủ môn Kim Thanh; hàng phòng ngự có Cù Thị Huỳnh Như, Diễm My, Thu Thương, Thanh Nhã và Nguyễn Thị Hoa. Ở tuyến giữa, Thái Thị Thảo và Thu Xuân đảm nhiệm vai trò kiểm soát khu trung tuyến, trong khi Ngân Thị Vạn Sự, Bích Thùy và Hải Yến được bố trí phía trên.

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong những phút đầu trước lối chơi áp sát và khả năng tổ chức tốt của đối thủ. Phút 16, Đài Loan (Trung Quốc) tận dụng cơ hội để mở tỷ số.

Sau bàn thua, đội tuyển nữ Việt Nam từng bước lấy lại thế trận. Phút 27, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đưa Dương Thị Vân vào thay Thái Thị Thảo nhằm tăng khả năng kiểm soát khu vực giữa sân.

Sự điều chỉnh giúp lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam trở nên cân bằng hơn. Phút 36, Thu Thương bật cao đánh đầu đưa bóng dội cột dọc, bỏ lỡ cơ hội đáng kể nhất trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, tăng cường áp sát và phối hợp nhanh hơn. Thế trận tấn công được cải thiện, trong khi các cầu thủ cũng thể hiện tinh thần thi đấu tích cực hơn.

Phút 72, Ban huấn luyện tiếp tục làm mới hàng công khi đưa Ngọc Minh Chuyên, Nguyễn Thị Trúc Hương và Thu Phương vào sân.

Dù vậy, Đài Loan (Trung Quốc) vẫn tận dụng được cơ hội để ghi bàn thứ hai ở phút 82.

Ba phút sau, đội tuyển nữ Việt Nam có câu trả lời. Từ một tình huống tổ chức tấn công nhanh, Thanh Nhã xử lý và dứt điểm chính xác, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bàn thắng giúp các cầu thủ Việt Nam thêm tự tin trong những phút còn lại. Đội liên tục gây sức ép và tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Ở thời gian bù giờ, Ngọc Minh Chuyên có pha bứt tốc đối mặt thủ môn nhưng không thể chuyển hóa thành bàn gỡ.

Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 1-2 trong trận ra quân.

Thanh Nhã ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: Độc Lập)

Cần nhập cuộc tự tin và chủ động hơn

Sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho rằng đội tuyển cần cải thiện tâm lý và sự chủ động ngay từ những phút đầu.

“Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở những giải đấu quốc tế lớn, nên việc giúp các cầu thủ có sự tự tin, chủ động ngay từ đầu trận là điều rất quan trọng”, ông chia sẻ.

Theo nhà cầm quân này, hiệp 2 cho thấy những tín hiệu tích cực khi toàn đội chủ động áp sát hơn và tạo được nhiều cơ hội.

“Qua trận đấu hôm nay, các cầu thủ có thêm một trải nghiệm quý giá. Sau khi bị dẫn bàn, toàn đội đã có sự điều chỉnh và thi đấu tốt hơn trong hiệp 2, chủ động áp sát và tạo được nhiều cơ hội. Đây là điều đáng ghi nhận và cũng là cơ sở để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện đội bóng trong những trận đấu tới”, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho biết.

Ông cũng đánh giá tích cực sự tiến bộ của một số cầu thủ trẻ như Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa và Nguyễn Phương. Theo huấn luyện viên trưởng, những nhân tố này khi được trao cơ hội đã thể hiện sự tự tin và mang lại thêm phương án tấn công.

Với Thanh Nhã, bàn thắng ở phút 85 đánh dấu sự trở lại đáng khích lệ sau thời gian dài chấn thương.

“Thanh Nhã trở lại với thể trạng khá tốt. Ở tình huống ghi bàn, em vẫn duy trì được nền tảng thể lực, quan sát tốt khoảng trống và dứt điểm thành công”, ông nhận xét.

Hướng tới trận gặp chủ nhà Nhật Bản ngày 17/9, Ban huấn luyện xác định sẽ tiếp tục phân tích đối thủ và lựa chọn cách tiếp cận phù hợp.

“Có thể chúng tôi sẽ chơi phòng ngự, nhưng là phòng ngự chủ động. Khi có tình huống, đội sẽ chuyển đổi nhanh. Điều quan trọng là giúp các cầu thủ nhập cuộc tự tin và chủ động hơn”, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh.

Sau trận gặp Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan ở lượt trận cuối bảng vào ngày 21/9.