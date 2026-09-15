Thống kê trận đấu Como 2-1 Parma: Kaiki tỏa sáng, Como giành trọn 3 điểm

Hai ngày trước trận ra quân tại Asiad 20, đội tuyển U23 Nhật Bản vẫn chỉ có 18 cầu thủ và phải mượn thêm 4 “quân xanh” để tập luyện. Cách chuẩn bị chắp vá này dường như đang đi ngược với mục tiêu HCV mà HLV Go Oiwa đặt ra cho đội chủ nhà ở giải đấu năm nay.