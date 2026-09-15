Thể thaoBóng đá quốc tế

Thống kê trận đấu Como 2-1 Parma: Kaiki tỏa sáng, Como giành trọn 3 điểm

Como vượt qua Parma với tỷ số 2-1. Edoardo Corvi là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
196 liên quanGốc

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Como kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng; Como vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Bảng xếp hạng

▶ Xem tường thuật trận đấu

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-como-2-1-parma-kaiki-toa-sang-como-gianh-tron-3-diem-464787.html