HLV Hoàng Văn Phúc nói gì sau trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026?

Chiều 14/9, đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc kể từ khi tiếp quản vị trí của đồng nghiệp Mai Đức Chung để lại.

Nhà cầm quân sinh năm 1964 phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu: “Đội tuyển nữ Việt Nam thua rất đáng tiếc nhưng không phải không có những điểm tích cực. Tôi cho rằng các cầu thủ trẻ như Ngọc Minh Chuyên hay Vũ Thị Hoa tiến bộ nhanh, thi đấu tự tin. Họ vào sân và giúp đội tuyển nữ Việt Nam tấn công tốt hơn để có bàn thắng trong hiệp hai”.

Thanh Nhã thi đấu nổi bật ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa.

Đài Bắc Trung Hoa mở tỷ số ở phút 16 từ pha phối hợp trung lộ như vậy. Su Yu-hsuan (Tô Dục Huyên) xoay sở khéo để thoát khỏi hậu vệ Việt Nam rồi tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Trần Thị Kim Thanh.

Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam chơi cố gắng hơn nhưng vẫn phải nhận bàn thua. Minori nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 82 bằng cú ra chân rất nhanh trong vòng cấm. Đội tuyển nữ Việt Nam tràn lên tấn công và có được điều mình cần. Hải Yến làm tường rất hay cho Vũ Thị Hoa, tiền vệ này căng ngang thuận lợi để Thanh Nhã đệm bóng cận thành rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Ông Hoàng Văn Phúc đánh giá: “Thanh Nhã trở lại sau thời gian dài chấn thương nhưng thể trạng tốt. Ở tình huống ghi bàn, bạn ấy cho thấy nền tảng thể lực, tầm quan sát tốt và tận dụng được khoảng trống. Đây là pha bóng mà đội tuyển nữ Việt Nam phối hợp hay. Tôi mong các bàn thắng như vậy sẽ đến nhiều hơn.

Những ngày tới, ban huấn luyện theo dõi, phân tích Nhật Bản rồi chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan. Nhật Bản sẽ mạnh hơn Đài Bắc (Trung Hoa). Chúng tôi cần chuẩn bị lối chơi hợp lý hơn, phòng ngự nhưng theo cách chủ động, có cơ hội phải chuyển đổi trạng thái phòng ngự sang tấn công nhanh. Ban huấn luyện còn phải làm tư tưởng, tâm lý để cầu thủ nhập cuộc tự tin hơn”.

Ở các trận đấu còn lại của vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 20, đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp gặp chủ nhà Nhật Bản (17/9) và Thái Lan (21/9).