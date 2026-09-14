125 triệu bảng cho Enzo Fernandez không hề điên rồ

Fernandez chứng minh giá trị tại Man City. Ảnh: Reuters.

Fernandez có màn trình diễn đầy bản lĩnh trong trận derby Manchester, góp phần quan trọng giúp Man City đánh bại MU 1-0 tại Old Trafford dù phải chơi với 10 người trong phần lớn thời gian. Đây cũng là lời đáp mạnh mẽ của tiền vệ người Argentina trước những hoài nghi về mức phí chuyển nhượng 125 triệu bảng trong hè vừa qua.

Man City từng khiến nhiều người bất ngờ khi bỏ ra số tiền khổng lồ để đưa Fernandez rời Chelsea và tái hợp với HLV Enzo Maresca. Hai người từng có quãng thời gian làm việc cùng nhau tại Chelsea và xây dựng mối quan hệ tốt. Chính ông Maresca tin rằng Fernandez có thể trở thành mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa của Man City.

Những trận đầu tiên của Fernandez trong màu áo mới tương đối thuận lợi khi Man City lần lượt đánh bại Coventry và Porto. Tuy nhiên, lối chơi của đội bóng thành Manchester vẫn bộc lộ nhiều vấn đề ở khu trung tuyến. Vì thế, chuyến làm khách tại Old Trafford được xem là bài kiểm tra thực sự dành cho tiền vệ 25 tuổi.

Fernandez tỏa sáng ở trận derby đầu tiên. Ảnh: Reuters.

Thử thách càng trở nên lớn hơn sau khi Phil Foden nhận thẻ đỏ ở phút 23. Man City buộc phải điều chỉnh hệ thống, trong khi Fernandez được yêu cầu đảm nhiệm khối lượng công việc khổng lồ ở khu vực giữa sân. Sau khi Rayan Cherki được đẩy sang cánh phải, Fernandez gần như phải làm nhiệm vụ của hai cầu thủ. Anh vừa hoạt động như một "số 8", vừa được trao thêm không gian phía trước để di chuyển khi Man City kiểm soát bóng và hỗ trợ Erling Haaland trên hàng công.

Sự bền bỉ của Fernandez là một trong những điểm sáng lớn nhất. Theo Opta, tiền vệ người Argentina di chuyển 10,25 km trước khi rời sân ở phút 82 để nhường chỗ cho Nico O’Reilly. Con số này tương đương quãng đường mà Elliot Anderson phải di chuyển nếu xét theo số phút thi đấu.

Không chỉ chạy nhiều, Fernandez còn hoạt động với cường độ rất cao. Anh thực hiện 10 pha nước rút, gấp đôi bất kỳ tiền vệ trung tâm nào khác trên sân. Tiền vệ này đồng thời giành chiến thắng trong 8 pha tranh chấp tay đôi, nhiều nhất trận, và có số lần đánh chặn nổi bật ở khu vực giữa sân.

Những đóng góp đó giúp Man City hạn chế đáng kể khả năng triển khai bóng trung lộ của MU, dù đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn. Fernandez liên tục gây áp lực, tranh chấp và phá vỡ những đợt lên bóng của đối phương. Khoảnh khắc đáng chú ý khác đến khi Fernandez bị Harry Maguire đẩy sau một tình huống cố gắng kiếm phạt đền. Lối chơi giàu năng lượng và có phần khiêu khích của anh khiến tiền vệ Argentina trở thành nhân vật gây khó chịu cho các cầu thủ MU.

Sau tiếng còi mãn cuộc, trong khi Maresca ăn mừng bên đường biên, Fernandez gần như cạn kiệt thể lực nhưng vẫn cố gắng trở lại sân để chung vui cùng đồng đội. Anh tiến về phía khu vực CĐV Man City, nơi tên mình được hát vang.

Trận derby Manchester có thể xem là màn giới thiệu ấn tượng hơn của Fernandez. Nếu tiếp tục duy trì tinh thần chiến đấu và khả năng hoạt động với cường độ cao như vậy, tiền vệ người Argentina có thể trở thành nhân tố quan trọng trong cuộc cách mạng tuyến giữa mà Maresca đang xây dựng tại Man City.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.