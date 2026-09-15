Thể thaoBóng đá quốc tế

Thống kê trận đấu Shabab Al Ahli Dubai 1-0 Tractor Sazi: Yuri Cesar tỏa sáng, Shabab Al Ahli Dubai giành trọn 3 điểm

Shabab Al Ahli Dubai vượt qua Tractor Sazi với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
2 liên quanGốc

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Bảng xếp hạng

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

▶ Xem tường thuật trận đấu

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-shabab-al-ahli-dubai-1-0-tractor-sazi-yuri-cesar-toa-sang-shabab-al-ahli-dubai-gianh-tron-3-diem-464786.html