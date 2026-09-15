Thống kê trận đấu Torino 0-2 AS Roma: N. Pisilli tỏa sáng, AS Roma giành trọn 3 điểm

Đội tuyển nữ Việt Nam để thua Đài Loan (Trung Quốc) 1-2 ở trận ra quân môn bóng đá nữ Asian Games 2026. Dù không có điểm, màn trình diễn khởi sắc trong hiệp 2, cùng bàn thắng của Thanh Nhã ở phút 85, là cơ sở để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp tục điều chỉnh trước hai trận gặp Nhật Bản và Thái Lan.