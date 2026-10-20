An cư để vươn lên thoát nghèo

Gia đình anh Lý A Câu, thôn Bình Phú, xã Cao Minh đang hoàn thiện căn nhà mới.

Trong căn nhà vừa xây xong, ông Hoàng Văn Chung, thôn Bản Lùng, xã Thượng Minh, phấn khởi kể về sự thay đổi của gia đình. Được hỗ trợ 80 triệu đồng từ chính sách của Đảng và Nhà nước, gia đình ông vay thêm tiền để xây dựng ngôi nhà rộng gần 100m2, gồm 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Với ông Chung, niềm vui lớn nhất là không còn phải lo mái hỏng, mưa dột như trước. Có nơi ở chắc chắn, gia đình yên tâm hơn trong sinh hoạt và nỗ lực lao động sản xuất.

Ở các xã miền núi, thu nhập của nhiều hộ dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp quy mô nhỏ. Địa hình chia cắt, giao thông đến một số thôn bản chưa thuận lợi cũng làm tăng khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu, tổ chức xây dựng nhà ở. Với hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tích lũy đủ tiền để xây một ngôi nhà kiên cố là việc không dễ dàng.

Ông Lý Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Minh, cho biết: Năm nay, xã có kế hoạch xóa 96 ngôi nhà tạm, nhà dột nát, trong đó gần 80 ngôi nhà đã hoàn thành. Xã phấn đấu đến ngày 20/12/2026 sẽ hoàn thành 100% ngôi nhà theo kế hoạch.

Ông Hoàng Văn Chung, thôn Bản Lùng, xã Thượng Minh trong căn nhà mới vừa hoàn thiện.

Các xã Cao Minh, Bằng Thành và Nghiên Loan cũng đang tiếp tục rà soát hoàn cảnh từng hộ, xác định nhu cầu xây mới hoặc sửa chữa để có phương án hỗ trợ phù hợp. Việc nắm rõ khả năng đóng góp của gia đình, những khó khăn về vật liệu, nhân công và điều kiện thi công là cơ sở để chủ động giải quyết vướng mắc, bảo đảm tiến độ.

Theo ông Ma Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cao Minh, qua rà soát năm 2026, xã có hơn 170 hộ cần được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Địa phương đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo và cán bộ phòng chuyên môn hỗ trợ hộ dân; thường xuyên kiểm tra từng công trình, nắm bắt khó khăn để có giải pháp xử lý phù hợp. Đến nay, 68 ngôi nhà đã được hoàn thiện. Xã phấn đấu đến tháng 12-2026 hoàn thành 100% ngôi nhà theo kế hoạch.

Có nhà ở an toàn là điều kiện cần thiết để người dân ổn định cuộc sống, nhưng để thoát nghèo lâu dài, các hộ cần việc làm và nguồn thu nhập ổn định. Vì vậy, các địa phương đang kết hợp hỗ trợ nhà ở với phát triển sinh kế phù hợp như trồng rừng, trồng cây có giá trị kinh tế cao, chăn nuôi gia súc, gia cầm, tạo việc làm và tiếp cận vốn tín dụng chính sách... Những giải pháp này giúp người dân có điều kiện đầu tư sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập bằng sức lao động của mình.

Cùng với đó, các xã tiếp tục rà soát, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường giám sát cộng đồng, bảo đảm các công trình, dự án được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt yêu cầu chất lượng. Khi hỗ trợ nhà ở đi cùng với giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn vay sản xuất và sinh kế phù hợp, các gia đình sẽ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.