Danh sách 18 loại cây Hà Nội cấm trồng nơi công cộng

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định về công tác quản lý công viên, cây xanh và mặt nước trên địa bàn.

Đặc biệt, Hà Nội công bố danh mục 18 loại cây cấm trồng trên địa bàn do tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe con người và vệ sinh đường phố.

Danh sách này bao gồm các loại cây chứa độc tố (trúc đào, thông thiên, bã đậu, bồ hòn, mã tiền, tỏi độc, ô đầu, cô ca cảnh); cây có nhiều gai sắc nhọn (bồ kết, me keo, xirô, sưng Nam bộ) và các loài cây có cành giòn dễ gãy đổ, quả rụng làm mất vệ sinh môi trường (trứng cá, dướng, dâu da, cao su, bông gòn, lòng mức).

Danh sách 18 loại cây Hà Nội cấm trồng ở nơi công cộng

Hà Nội cũng ban hành danh mục 33 loại cây xanh được phép trồng trên đường phố và các khu vực công cộng. Danh mục này được chia thành nhiều nhóm nhằm đáp ứng các tiêu chí về bóng mát, khả năng chống chịu gió bão và giá trị thẩm mỹ.

Đối với nhóm cây bóng mát chủ đạo, thành phố ưu tiên các loại cây thân gỗ lớn, có rễ cọc ăn sâu, tán rộng và chịu được thời tiết khắc nghiệt như: sấu, sao đen, nhội, long não, lát hoa, dầu rái, sang lẻ...

Nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan và màu sắc theo mùa cho đường phố, nhiều loại cây có hoa đẹp đã được đưa vào danh mục khuyến khích trồng như: Ban trắng, ban tím, bằng lăng, phong linh, chuông vàng, kèn hồng, muồng hoàng yến và phượng vĩ.

Thành phố cũng quan tâm đến không gian sinh thái bằng việc quy định các loại cây mang hương thơm dịu nhẹ như ngọc lan, hoàng lan, giáng hương...

Hà Nội trồng cây xanh tạo bóng mát, trang trí cảnh quan vỉa hè.

Hà Nội cấm đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, lột vỏ thân cây, đổ rác, chất độc hại và vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh, phóng uế, đun nấu, đốt gốc, xây bục, bệ quanh gốc cây; treo, gắn biển quảng cáo, biển hiệu và các vật dụng khác trên cây.

Ngoài ra, không được treo, gắn biển quảng cáo, biển hiệu và vật dụng khác trên cây; giăng dây, đèn trang trí khi chưa được phép hoặc chấp thuận, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây.

Việc lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất cây xanh, ngăn cản trồng cây, không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo vệ cũng bị cấm. Tổ chức, cá nhân vi phạm phải khắc phục, bồi thường thiệt hại theo quy định.