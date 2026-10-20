Chuyển nhượng kho hơn 20.000 m² sàn tại Đồng Nai

Đại diện Cushman & Wakefield (đơn vị tư vấn), Daiwa House (bên bán) và CJ Logistics (bên mua) tại sự kiện đánh dấu hoàn tất thành công giao dịch kho vận tại khu công nghiệp Long Đức, Đồng Nai, Việt Nam. (Ảnh: Cushman & Wakefield Việt Nam)

Là thành viên của Tập đoàn CJ (Hàn Quốc), CJ Logistics cung cấp các giải pháp logistics tích hợp và quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Việc mua lại cơ sở kho vận của Daiwa House (Nhật Bản) đánh dấu bước mở rộng của doanh nghiệp tại Đồng Nai, một trong những trung tâm logistics quan trọng của khu vực phía nam đồng thời bổ sung năng lực kho vận cho mạng lưới hoạt động tại Việt Nam.

Hiện nay, tại Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, Đồng Nai đang chiếm khoảng 32% tổng nguồn cung kho xây sẵn tính đến quý II/2026. Địa phương đang tập trung hoàn thiện quy hoạch, thủ tục đầu tư và hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, trong khi nhu cầu hấp thụ diện tích đất công nghiệp trống duy trì ổn định. Nhu cầu thuê nhà xưởng tăng 4% so với cùng kỳ, còn nhà kho duy trì mức hấp thụ nguồn cung hiện hữu ở 88,4%.

Hưởng lợi từ vị trí chiến lược và hạ tầng đang phát triển của tỉnh Đồng Nai, Daiwa House đã có những lợi thế phù hợp với định hướng mở rộng của CJ Logistics. Dự án nằm tại vị trí thuận lợi, cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 20 phút, trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 60 phút, Cảng Cát Lái khoảng 40 phút và Cảng Tân Cảng Cái Mép-Thị Vải khoảng 60 phút di chuyển. Từ đây, việc kết nối đến Thành phố Hồ Chí Minh, các cụm công nghiệp lân cận như Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, cũng như các tỉnh phía bắc thông qua mạng lưới cao tốc bắc-nam đều thuận tiện.

Ông Thanh Nguyễn, Quản lý bộ phận cho thuê công nghiệp và văn phòng. (Ảnh: Cushman & Wakefield Việt Nam)

Dịp này, ông Thanh Nguyễn, Quản lý bộ phận cho thuê công nghiệp và văn phòng, Cushman & Wakefield Việt Nam, chia sẻ: thị trường logistics Đồng Nai đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi đà phát triển kinh tế, tiêu dùng nội địa gia tăng, đầu tư hạ tầng quy mô lớn và khả năng kết nối vượt trội. Tỉnh đang dần khẳng định vai trò là một động lực tăng trưởng mới của khu vực phía nam.

“Chúng tôi đang ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong nhu cầu của thị trường bất động sản công nghiệp và logistics tại Việt Nam, khi các doanh nghiệp sử dụng cuối (end-users) ngày càng quan tâm đến việc mua lại những cơ sở hiện hữu có chất lượng cao, thay vì chỉ thuê mặt bằng hoặc mua đất để tự phát triển dự án. Xu hướng này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với các tài sản đã đi vào vận hành và/hoặc có khả năng tạo ra dòng tiền trong ngắn hạn”, ông Thanh Nguyễn nêu ra nhận định.