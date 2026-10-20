Quy định về quy mô, chiều cao, thời hạn tồn tại của công trình cấp giấy phép xây dựng có thời hạn tại TP Quảng Ninh.

Quy mô, chiều cao, thời hạn tồn tại của công trình cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (Điều 2)

1. Quy mô, chiều cao công trình cấp giấy phép xây dựng có thời hạn:

a) Trường hợp công trình xây dựng mới: Công trình xây dựng (bao gồm cả nhà ở riêng lẻ) đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn được xác định quy mô, chiều cao tương đương công trình cấp IV được xác định tại Thông tư số 34/2026/TT-BXD ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng và đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m².

b) Trường hợp công trình sửa chữa, cải tạo: Quy mô, chiều cao công trình xây dựng (bao gồm cả nhà ở riêng lẻ) sau khi sửa chữa, cải tạo không vượt quá quy mô, chiều cao công trình tại điểm a khoản 1 Điều này. Trường hợp công trình (bao gồm cả nhà ở riêng lẻ) có quy mô, chiều cao công trình hiện trạng lớn hơn quy mô, chiều cao công trình xác định nêu tại điểm a khoản 1 Điều này thì được sửa chữa, cải tạo giữ nguyên trạng quy mô, chiều cao công trình xây dựng.

Thời hạn tồn tại của công trình xây dựng được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn tối đa không quá 5 năm

2. Thời hạn tồn tại của công trình xây dựng (bao gồm cả nhà ở riêng lẻ) được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng xem xét quy định căn cứ thời hạn tính đến thời điểm thực hiện quy hoạch (được thể hiện tại quy hoạch theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt), vị trí xây dựng công trình nhưng tối đa không quá 05 năm kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng và phù hợp theo yêu cầu quản lý, phát triển của từng khu vực xem xét khi giải quyết cấp giấy phép xây dựng.

Phân cấp cho UBND cấp xã quy định về diện tích, vị trí, mục đích sử dụng và chấp thuận tổng mặt bằng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa

Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã quy định về diện tích, vị trí, mục đích sử dụng và chấp thuận tổng mặt bằng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa trên địa bàn do mình quản lý.

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận về địa điểm, quy mô và thời gian tồn tại của công trình xây dựng tạm

Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chấp thuận về địa điểm, quy mô và thời gian tồn tại của công trình xây dựng tạm sử dụng cho việc tổ chức các sự kiện trên địa bàn do mình quản lý.

Quyết định 93/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2026.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đã nộp theo quy định tại cơ quan cấp giấy phép xây dựng trước ngày 20/10/2026 nhưng chưa được cấp giấy phép xây dựng thì việc cấp giấy phép xây dựng được tiếp tục thực hiện theo các quy định pháp luật về xây dựng, các quy định khác có liên quan tại thời điểm nộp hồ sơ và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

TOÀN VĂN: Quyết định 93/2026/QĐ-UBND