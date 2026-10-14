5 không khi ăn hồng

Hiện nay đang mùa hồng ngon. Bác sĩ tư vấn giúp ăn quả hồng có những lợi ích gì đối với sức khỏe và ăn như thế nào là hợp lý? (Trần Thị Hà - phương Yên Bái, tỉnh Lào Cai).

Bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Quả hồng cung cấp vitamin C và các hợp chất carotenoid như beta-carotene, beta-cryptoxanthin, cùng một số flavonoid. Đây là những hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa, bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do và stress oxy hóa.

Trái cây này còn cung cấp chất xơ, trong đó có cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ không hòa tan hỗ trợ nhu động ruột và góp phần phòng ngừa táo bón khi cơ thể được cung cấp đủ nước.

Quả hồng là đặc sản mùa thu và có nhiều tác dụng cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Để ăn hồng an toàn, người dân cần lưu ý 5 điều dưới đây.

1. Không ăn hồng khi bụng đói

Hồng, đặc biệt là hồng còn chát, chứa tanin và pectin. Khi bạn ăn hồng lúc đói, tanin có thể kết hợp với protein và các thành phần khác trong dạ dày, tạo thành khối bã thức ăn khó tiêu. Nếu khối bã lớn, người ăn có nguy cơ bị tắc nghẽn đường tiêu hóa.

Vì vậy, bạn nên ăn hồng sau bữa cơm và không ăn quả còn vị chát đậm.

2. Không ăn quá nhiều hồng cùng lúc

Hàm lượng tanin cao trong hồng chát có thể kết hợp với các thành phần trong thức ăn, tạo thành khối bã trong dạ dày. Khối bã này có thể gây đau bụng, buồn nôn, nôn ói hoặc tắc ruột nếu không được đào thải tự nhiên.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có tiền sử phẫu thuật đường tiêu hóa hoặc mắc bệnh lý dạ dày cần đặc biệt thận trọng. Khi xuất hiện đau bụng dữ dội, nôn liên tục, chướng bụng hoặc không trung tiện, đại tiện được, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

3. Không chủ quan khi ăn hồng nếu bị tiểu đường

Hồng chứa đường tự nhiên và carbohydrate, có thể làm tăng đường huyết sau ăn. Người mắc bệnh tiểu đường không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn loại quả này nhưng cần kiểm soát khẩu phần, tính lượng carbohydrate trong chế độ ăn và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ.

4. Không ăn hồng nếu đang có vấn đề tiêu hóa

Người đang bị đau bụng chưa rõ nguyên nhân, táo bón nặng hoặc có dấu hiệu tắc ruột nên tránh ăn thêm những thực phẩm có thể làm tình trạng khó chịu tăng lên và cần được đánh giá y tế khi cần thiết.

Người có bệnh lý dạ dày hoặc răng kém nên thận trọng với quả hồng, nhất là loại còn chát, khó nhai và khó tiêu. Trẻ nhỏ cũng cần được kiểm soát khẩu phần, cắt quả thành miếng phù hợp để tránh hóc.

5. Không ăn cùng khoai lang

Khoai lang chứa nhiều tinh bột, sau khi ăn trong dạ dày sẽ sản sinh ra một lượng lớn axit dạ dày, nếu bạn lại ăn thêm một vài quả hồng, sẽ kết tủa, hình thành sỏi không hòa tan.