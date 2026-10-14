TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh hô hấp

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, thời gian gần đây, hệ thống giám sát dịch bệnh ghi nhận số lượng người mắc các bệnh viêm hô hấp cấp tại TP Hồ Chí Minh đang gia tăng đáng kể. Riêng trong tuần 40, Thành phố đã ghi nhận 34.664 ca mắc, tăng hơn 64% so với trung bình 4 tuần trước đó.

Bệnh nhi nằm điều trị tại khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Kết quả tổng hợp từ báo cáo của các bệnh viện cho thấy, virus cúm đang là một trong những tác nhân gia tăng mạnh mẽ, với 151 mẫu dương tính chỉ tính riêng trong tuần 40. Trong đó, qua công tác xét nghiệm định týp, chủng cúm A chiếm ưu thế, riêng chủng cúm A/H1 2009 áp đảo với 116 mẫu (chiếm gần 77%).

Theo nhận định của ngành y tế, nguyên nhân gia tăng là do thời tiết chuyển mùa kết hợp với việc học sinh, sinh viên tập trung trở lại trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp lây lan trong cộng đồng.

Để chủ động kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai hệ thống giám sát tác nhân gây bệnh viêm đường hô hấp cấp trên toàn Thành phố.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, công tác thu thập mẫu xét nghiệm được thực hiện chủ động tại 29 cơ sở y tế, bao gồm các bệnh viện và Trung tâm y tế khu vực, kết hợp với việc giám sát chặt chẽ các chùm ca bệnh trong cộng đồng. Việc phân tích liên tục diễn biến ca mắc và định danh chủng virus giúp ngành y tế kịp thời nhận diện nguy cơ, dự báo xu hướng lây nhiễm và tham mưu các giải pháp can thiệp phù hợp với tình hình thực tế.

Trước nguy cơ các ca bệnh đường hô hấp tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, đặc biệt người cao tuổi và người có bệnh nền cần nâng cao cảnh giác, bởi đây là nhóm có nguy cơ chuyển nặng và gặp biến chứng nguy nếu nhiễm bệnh.

Người dân cần duy trì thói quen thường xuyên rửa tay bằng nước sạch với xà phòng. Khi ho hoặc hắt hơi, cần che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo để hạn chế phát tán giọt bắn chứa virus ra môi trường xung quanh.

Bên cạnh đó, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, đau họng hay sổ mũi, người bệnh nên chủ động đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần với người khác và đến cơ sở y tế để được tư vấn điều trị kịp thời.

Người dân chủ động vaccine phòng bệnh cúm hàng năm theo hướng dẫn của ngành y tế là giải pháp quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như gia đình.