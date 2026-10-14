Tới 90% số ca mắc cúm nhập viện bị chủng cúm A

Ghi nhận tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), thời gian gần đây, số ca mắc cúm đến khám và nhập viện đang gia tăng đột biến.

Hiện tại đơn nguyên Truyền nhiễm của Bệnh viện đang điều trị cho khoảng 30 bệnh nhân mắc cúm biến chứng nặng phải nhập viện.

BS. Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp - đơn nguyên Truyền nhiễm (Bệnh viện Thanh Nhàn) cho biết: "Hiện tại số ca mắc cúm đang tăng cao, mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 20 bệnh nhân; số bệnh nhân trẻ tuổi cũng gia tăng. Các ca diễn biến nặng phải nhập viện chủ yếu là những người có bệnh nền như: Huyết áp, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽ mãn tính, bệnh nhân chạy thận... đa số các ca đã diễn biến suy hô hấp, viêm phổi."

Theo BS. Nguyễn Thu Hường, trong số các bệnh nhân mắc cúm nhập viện, có tới 90% số ca là mắc chủng cúm A.