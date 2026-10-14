Hồng ngâm giòn ngọt, nhưng 5 nhóm người này cần đặc biệt thận trọng khi ăn

Dưới đây là những nhóm người cần chú ý đến khẩu phần và cách ăn hồng ngâm để hạn chế những rủi ro không đáng có.

Người từng phẫu thuật dạ dày

Người từng phẫu thuật dạ dày, đặc biệt là cắt một phần dạ dày hoặc phẫu thuật nối tắt dạ dày, cần thận trọng khi ăn hồng ngâm. Sau phẫu thuật, cấu trúc và hoạt động của đường tiêu hóa có thể thay đổi, ảnh hưởng đến khả năng nghiền nhỏ, tiêu hóa và vận chuyển thức ăn.

Đáng chú ý, quả hồng chứa tannin, hợp chất có thể góp phần hình thành khối bã thức ăn trong dạ dày, nhất là khi ăn nhiều quả hồng có vị chát. Khối bã này có thể gây đau bụng, buồn nôn, nôn và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tắc nghẽn đường tiêu hóa.

Vì vậy, người từng phẫu thuật dạ dày không nên tùy tiện ăn nhiều hồng ngâm. Tốt nhất, hãy hỏi bác sĩ điều trị về loại thực phẩm này, đặc biệt nếu từng có vấn đề về tiêu hóa hoặc khối bã thức ăn.

Người mắc đái tháo đường

Vị ngọt tự nhiên khiến hồng ngâm trở thành món ăn hấp dẫn, nhưng cũng là điều người mắc đái tháo đường cần lưu ý. Quả hồng chứa đường và carbohydrate, có thể làm tăng đường huyết sau ăn. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào lượng tiêu thụ, khẩu phần ăn tổng thể và khả năng kiểm soát đường huyết của mỗi người.

Điều này không có nghĩa người mắc đái tháo đường phải kiêng hoàn toàn hồng ngâm. Thay vào đó, nên ăn với lượng phù hợp, tính lượng carbohydrate từ quả hồng vào khẩu phần hằng ngày và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Đặc biệt, không nên ăn quá nhiều hồng trong một lần hoặc xem trái cây là thực phẩm có thể sử dụng không giới hạn chỉ vì chứa đường tự nhiên.

Hồng ngâm có thể không phù hợp với một số nhóm người

Người cao tuổi có khả năng nhai kém

Người cao tuổi bị mất răng, răng yếu hoặc gặp khó khăn khi nhai cũng cần chú ý khi ăn hồng ngâm. Nếu thức ăn không được nghiền nhỏ trong miệng, những miếng hồng lớn có thể khó tiêu hóa hơn và làm tăng nguy cơ hình thành khối bã thức ăn, nhất là ở người có chức năng tiêu hóa suy giảm.

Để hạn chế rủi ro, người cao tuổi nên chọn quả có độ mềm phù hợp, cắt thành miếng nhỏ và nhai kỹ trước khi nuốt. Nếu việc nhai hoặc nuốt gặp nhiều khó khăn, nên lựa chọn thực phẩm có kết cấu phù hợp và tham khảo ý kiến nhân viên y tế.

Người mắc bệnh thận mạn cần hạn chế kali

Kali là khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh. Tuy nhiên, ở người mắc bệnh thận mạn, đặc biệt là người có chức năng thận suy giảm và được chỉ định hạn chế kali, việc ăn thực phẩm giàu kali cần được cân nhắc.

Quả hồng có chứa kali. Khi thận không đào thải lượng kali dư thừa hiệu quả, nồng độ khoáng chất này trong máu có thể tăng cao, gây yếu cơ, rối loạn nhịp tim và những biến chứng nguy hiểm.

Dù vậy, không phải tất cả người mắc bệnh thận mạn đều cần kiêng hồng ngâm. Mức độ hạn chế phụ thuộc vào chức năng thận, kết quả xét nghiệm và chế độ ăn được chỉ định. Người bệnh nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định khẩu phần phù hợp, thay vì tự ý loại bỏ thực phẩm khỏi thực đơn.

Một số nhóm người khác cũng cần lưu ý

Ngoài 4 nhóm trên, trẻ nhỏ, người từng có phản ứng dị ứng với quả hồng và người cần kiểm soát cân nặng cũng nên chú ý khi ăn loại quả này.

Với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ chưa nhai thành thạo, miếng hồng lớn có thể gây hóc nghẹn. Cha mẹ nên chọn quả có độ mềm phù hợp, cắt nhỏ hoặc nghiền mềm tùy khả năng ăn của trẻ và luôn giám sát trong bữa ăn.

Người từng bị ngứa, nổi mề đay, sưng môi hoặc có biểu hiện nghi ngờ dị ứng sau khi ăn hồng nên tránh ăn lại cho đến khi được bác sĩ đánh giá. Trong trường hợp xuất hiện khó thở hoặc sưng lưỡi, họng, cần tìm trợ giúp y tế khẩn cấp.

Đối với người thừa cân, béo phì, hồng ngâm vẫn có thể nằm trong chế độ ăn cân đối. Điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần và tổng năng lượng tiêu thụ trong ngày.