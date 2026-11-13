VN-Index 'thoát hiểm' phút cuối

VN-Index được "giải cứu" vào cuối phiên. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần 13/11 với diễn biến giằng co mạnh. Sau nhiều lần đổi chiều trong phiên, VN-Index cuối cùng giữ được sắc xanh, dù mức tăng không đáng kể.

Ngay từ đầu phiên sáng, áp lực bán đã khiến chỉ số đại diện sàn HoSE nhanh chóng lùi xuống dưới tham chiếu. Có thời điểm VN-Index giảm về vùng 1.724 điểm, tương đương mất hơn 10 điểm so với phiên trước. Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện sau 10h giúp thị trường đảo chiều hồi phục.

Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong những phút đầu giao dịch. Dù vậy, lực mua dần cải thiện từ sau 13h, giúp chỉ số lấy lại mốc tham chiếu và duy trì xu hướng hồi phục trong phần lớn thời gian còn lại.

Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.734,93 điểm, tăng 0,18 điểm (+0,01%). Trong khi đó, HNX-Index giảm 1,64 điểm (-0,6%) xuống 254,98 điểm còn UPCoM-Index tăng 0,14 điểm (+0,1%) lên 121,39 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 16.124 tỷ đồng, trong đó riêng HoSE ghi nhận khoảng 15.138 tỷ đồng, ngang với hôm qua

Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá với 394 mã giảm (gồm 26 mã giảm sàn), trong khi có 296 mã tăng (gồm 43 mã tăng trần) và 851 mã đứng giá.

Ở nhóm vốn hóa lớn, VN30-Index diễn biến tích cực hơn thị trường chung khi tăng 5 điểm lên 1.844 điểm. Tuy nhiên, rổ chỉ số này vẫn ghi nhận 15 mã giảm, 6 mã tăng và 9 mã đứng giá.

VN-Index đi ngang trong phiên 13/11. Ảnh: TradingView.

Diễn biến phân hóa thể hiện rõ ở nhóm ngân hàng khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục chịu áp lực bán, trong khi một số mã khác tăng mạnh và trở thành lực đỡ quan trọng cho VN-Index.

Nổi bật nhất là STB khi tăng 3,3% lên 71.200 đồng/cổ phiếu, qua đó đóng góp khoảng 0,93 điểm cho VN-Index, lớn nhất toàn thị trường.

Các mã VPB (+0,9%), TCB (+1,4%), MSB (+1,6%) và HDB (+0,4%) cũng duy trì sắc xanh.

Ở chiều ngược lại, BID giảm 0,8% và trở thành cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên chỉ số. Một số mã ngân hàng khác cũng giảm giá như SHB (-0,9%), LPB (-0,4%), MBB (-0,3%), ACB (-0,3%) và VCB (-0,2%).

Bên cạnh ngân hàng, nhóm công nghệ khi FPT tăng 1,1% và trở lại mốc 50.100 đồng/cổ phiếu. Ở phiên liền trước, mã này đã giảm xuống hơn 49.000 đồng/đơn vị, thấp nhất trong vòng 3 năm qua.

Các mã VNM (-1,1%), GAS (-0,7%), GVR (-0,7%) và BSR (-0,6%) nằm trong nhóm tác động tiêu cực đến VN-Index. Trong khi đó, những cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, MSN, HPG và MWG đều đóng cửa tại tham chiếu, không tạo thêm động lực đáng kể cho thị trường.

Điểm sáng đáng chú ý trong phiên là sự trở lại của dòng vốn ngoại. Theo thống kê trên cả 3 sàn, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 301 tỷ đồng.

Đáng chú ý, VIX dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với giá trị khoảng 308 tỷ đồng, vượt xa các cổ phiếu còn lại. Theo sau là POW với hơn 86 tỷ đồng, VJC gần 58 tỷ đồng, HDB gần 58 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với hơn 221 tỷ đồng. GMD đứng thứ hai với hơn 56 tỷ đồng, tiếp đến là BID (-37 tỷ đồng), SHB (-33 tỷ đồng).