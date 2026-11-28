Văn hóa từ nhân dân, vì nhân dân
Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức, gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, là dấu mốc ý nghĩa trong sự nghiệp phát triển văn hóa đất nước. Thành công của các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là Chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”, cho thấy năng lực tổ chức và tinh thần trách nhiệm của Thủ đô Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ được Trung ương giao; đồng thời lan tỏa thông điệp: Nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/van-hoa-tu-nhan-dan-vi-nhan-dan-246261128191220905.htm