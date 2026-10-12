RAM đời cổ bất ngờ 'hồi sinh'

Intel và AMD quay lại hỗ trợ chuẩn RAM DDR4. Ảnh: HowtoGeek.

Giá bộ nhớ tăng cao đang khiến Intel và AMD quay lại hỗ trợ DDR4, chuẩn RAM xuất hiện từ năm 2014. Theo The Verge, cả 2 hãng chip đang tìm cách kéo dài vòng đời những nền tảng cũ nhằm giúp người dùng nâng cấp máy tính mà không phải chi quá nhiều tiền cho DDR5.

Ngày 9/10, Gigabyte thông báo các dòng bo mạch chủ sử dụng chipset B760 và H610 sẽ hỗ trợ những bộ xử lý Intel sắp ra mắt. Điểm đáng chú ý là những sản phẩm này vẫn sử dụng socket LGA 1700, vốn xuất hiện từ năm 2021 cùng CPU Alder Lake thế hệ 12.

Nền tảng LGA 1700 từng hỗ trợ cả DDR4 và DDR5. Tuy nhiên, Intel đã chuyển sang hướng phát triển chỉ sử dụng bộ nhớ thế hệ mới từ năm 2024. Việc tiếp tục hỗ trợ socket cũ đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược sản phẩm.

Theo Gigabyte, những bộ xử lý tương thích dự kiến xuất hiện vào đầu năm 2027. Người dùng sở hữu bo mạch chủ phù hợp có thể nâng cấp CPU thông qua bản cập nhật BIOS mà không cần thay thế toàn bộ hệ thống.

Trong thông cáo, Gigabyte khẳng định giải pháp mới sẽ giúp người dùng có thêm hiệu năng với chi phí thấp hơn, đồng thời giảm sự phức tạp khi nâng cấp máy tính.

Không chỉ Intel, AMD cũng đang kéo dài vòng đời socket AM4, nền tảng từng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Ryzen.

Tháng 8, Gigabyte công bố dòng bo mạch chủ mới dành cho AM4. Động thái này diễn ra cùng thời điểm AMD đưa Ryzen 7 5800X3D trở lại thị trường nhân dịp kỷ niệm 10 năm nền tảng.

Khác với AM5 sử dụng DDR5, AM4 tương thích với DDR4. Điều này cho phép người dùng tiếp tục tận dụng những linh kiện sẵn có thay vì phải mua cả bo mạch chủ và bộ nhớ mới.

Sự hồi sinh của các nền tảng cũ xuất phát từ áp lực giá thành. DDR5 có tốc độ truyền dữ liệu cao hơn và hiệu quả sử dụng điện tốt hơn, song chênh lệch chi phí đang trở thành rào cản đối với người mua.

Nguyên nhân chính khiến giá bộ nhớ leo thang là nhu cầu ngày càng lớn từ các trung tâm dữ liệu AI. Những nhà sản xuất lớn như Samsung, SK Hynix và Micron đang ưu tiên nguồn lực cho các sản phẩm phục vụ AI, đặc biệt là bộ nhớ băng thông cao HBM. Điều này tạo áp lực lên nguồn cung DRAM dành cho thiết bị tiêu dùng.

Tình trạng thiếu hụt được dự báo có thể kéo dài trong nhiều năm. Vì vậy, việc tận dụng các chuẩn phần cứng cũ đang trở thành giải pháp kinh tế hơn đối với nhiều người dùng.

Dù DDR4 khó cạnh tranh với DDR5 về hiệu năng, mức giá dễ tiếp cận giúp công nghệ hơn 12 năm tuổi này tiếp tục giữ vai trò trên thị trường PC.