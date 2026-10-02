'Bản Sắc' bùng nổ tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội: Lan tỏa di sản số, hàng trăm phần quà hấp dẫn mỗi ngày

Từ "Kết nối" nền tảng số đến "Hội tụ di sản" toàn cầu

Với chủ đề xuyên suốt "Kết nối" của “Bản Sắc”, sự xuất hiện của chương trình tại Lễ hội Văn hóa Thế giới là một bước đi chiến lược, cộng hưởng mạnh mẽ với thông điệp "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai" của Lễ hội năm nay.

Trong không gian quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và các tổ chức quốc tế, "Bản Sắc" tự hào giới thiệu đến bạn bè năm châu một phương thức tiếp cận văn hóa hoàn toàn mới của giới trẻ Việt Nam – đưa di sản truyền thống lên không gian số.

Người chơi truy cập bansac.vn để lan tỏa văn hóa và rinh hàng trăm phần quà mỗi ngày

Giới thiệu chương trình “Bản sắc” năm 2026 tại Lễ hội

Hành trình "Bản Sắc" đang diễn ra vô cùng sôi động với thời gian chính thức từ ngày 15.09 đến 26.10.2026. Đặc biệt, mỗi ngày trôi qua, vẫn còn hàng trăm phần quà giá trị đến từ các nhà tài trợ đang sẵn sàng chờ đón những người chơi may mắn nhất.

Người chơi truy cập nền tảng trực tuyến bansac.vn để tham gia thử thách sáng tạo Vodcast, trả lời câu hỏi trắc nghiệm và bình chọn cho tác phẩm yêu thích. Hàng loạt vé quà tặng xem trải nghiệm văn hoá cùng các giải thưởng tiền mặt, hiện vật hấp dẫn khác đang chờ bạn!

Lịch trình sự kiện “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra từ ngày 01 đến 04.10.2026 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

Thông tin chương trình:

Website: www.bansac.vn

Fanpage: Bản Sắc

Thời gian triển khai: 15.9 – 26.10.2026

Chỉ đạo và bảo trợ nội dung: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch