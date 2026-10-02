'Bản Sắc' bùng nổ tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội: Lan tỏa di sản số, hàng trăm phần quà hấp dẫn mỗi ngày
Nền tảng truyền thông tri thức "Bản Sắc" chính thức ghi dấu ấn mạnh mẽ khi xuất hiện tại "Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội" năm 2026. Sự kiện đang được diễn ra từ ngày 1 đến 4.10.2026 tại không gian Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.
Từ "Kết nối" nền tảng số đến "Hội tụ di sản" toàn cầu
Với chủ đề xuyên suốt "Kết nối" của “Bản Sắc”, sự xuất hiện của chương trình tại Lễ hội Văn hóa Thế giới là một bước đi chiến lược, cộng hưởng mạnh mẽ với thông điệp "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai" của Lễ hội năm nay.
Trong không gian quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và các tổ chức quốc tế, "Bản Sắc" tự hào giới thiệu đến bạn bè năm châu một phương thức tiếp cận văn hóa hoàn toàn mới của giới trẻ Việt Nam – đưa di sản truyền thống lên không gian số.
Hành trình "Bản Sắc" đang diễn ra vô cùng sôi động với thời gian chính thức từ ngày 15.09 đến 26.10.2026. Đặc biệt, mỗi ngày trôi qua, vẫn còn hàng trăm phần quà giá trị đến từ các nhà tài trợ đang sẵn sàng chờ đón những người chơi may mắn nhất.
Người chơi truy cập nền tảng trực tuyến bansac.vn để tham gia thử thách sáng tạo Vodcast, trả lời câu hỏi trắc nghiệm và bình chọn cho tác phẩm yêu thích. Hàng loạt vé quà tặng xem trải nghiệm văn hoá cùng các giải thưởng tiền mặt, hiện vật hấp dẫn khác đang chờ bạn!
Thông tin chương trình:
Website: www.bansac.vn
Fanpage: Bản Sắc
Thời gian triển khai: 15.9 – 26.10.2026
Chỉ đạo và bảo trợ nội dung: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/ban-sac-bung-no-tai-le-hoi-van-hoa-the-gioi-tai-ha-noi-lan-toa-di-san-so-hang-tram-phan-qua-hap-dan-moi-ngay-270755.html