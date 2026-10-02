Khai mạc Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” năm 2026

Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” năm nay quy tụ 8 đội với 96 vận động viên là cán bộ, hội viên nông dân đến từ các cụm thi đua trực thuộc Hội Nông dân tỉnh.

Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” tỉnh Lào Cai lần thứ I thu hút 8 đội tham gia tranh tài.

Giải được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, hội viên nông dân; góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm trong công tác hội và phong trào nông dân.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Các đội được chia bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra những đội xuất sắc vào vòng trong.

Các trận thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Theo kế hoạch, giải diễn ra trong 2 ngày, từ 2 - 3/10. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến tổ chức lúc 9 giờ ngày 3/10/2026 tại Nhà thi đấu Liên đoàn Lao động tỉnh.