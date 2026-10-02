Lễ hội Lam Kinh tôn vinh giá trị di sản

Thành kính tưởng nhớ tiền nhân

Sáng 2/10 (tức ngày 22/8 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026, kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Sáng 2/10 (tức ngày 22/8 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026.

Dự lễ có Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Lê Đức Thái; Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong; Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng; ông Trịnh Tuấn Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đông đảo người dân, du khách.

Trước khi diễn ra lễ khai mạc, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Đền thờ vua Lê Thái Tổ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các bậc khai quốc công thần, anh hùng, nghĩa sĩ đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Nghi thức rước kiệu Đức vua Lê Thái Tổ, kiệu Trung Túc vương Lê Lai về sân rồng Chính điện Lam Kinh.

Lễ hội Lam Kinh năm nay mở đầu bằng nghi thức rước kiệu Đức vua Lê Thái Tổ và kiệu Trung Túc vương Lê Lai từ đền thờ về sân rồng Chính điện Lam Kinh. Nghi lễ rước kiệu được tổ chức trang trọng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và truyền thống tri ân những người có công với đất nước được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Sau nghi thức rước kiệu, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đại diện Hội đồng họ Lê Việt Nam, họ Lê Thanh Hóa cùng các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ vua Lê Thái Tổ, các bậc tiền nhân, anh hùng, nghĩa sĩ và những người có công trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nghi lễ truyền thống đọc chúc văn tấu cáo, tưởng nhớ công lao của Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế, các vị vua, hoàng thái hậu nhà Lê, công thần và các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn.

Nghi lễ đọc chúc văn tấu cáo tưởng nhớ Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế, các vị vua, hoàng thái hậu nhà Lê, công thần và tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn cũng được thực hiện trang nghiêm tại sân rồng trước Chính điện Lam Kinh.

Tái hiện hào khí Lam Sơn

Phát biểu tại lễ hội, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026, khẳng định công lao to lớn của Thái tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn đối với lịch sử dân tộc.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026 đọc diễn văn khai mạc Lễ hội Lam Kinh năm 2026.

Theo đó, năm 1407, sau khi nhà Hồ thất bại, Đại Việt rơi vào ách đô hộ của nhà Minh, Nhân dân phải chịu nhiều đau thương, mất mát. Năm 1416, tại Lũng Nhai, Lê Lợi cùng 18 vị tướng tài tổ chức Hội thề, quyết tâm chống giặc Minh, giành lại giang sơn. Từ đây, nhiều anh hùng, hào kiệt ở các miền đã tìm về Lam Sơn tụ nghĩa.

Ngày mùng 2 Tết năm Mậu Tuất 1418, dưới sự lãnh đạo của Bình Định vương Lê Lợi, Khởi nghĩa Lam Sơn chính thức diễn ra. Sau 10 năm chiến đấu, với tài thao lược của Lê Lợi cùng tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu của nghĩa quân và Nhân dân, năm 1428, cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, đánh đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Lê Đức Thái đánh trống khai hội.

Tháng 4 năm Mậu Thìn 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Thuận Thiên, khôi phục quốc hiệu Đại Việt và lập nên vương triều Hậu Lê. Sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ chọn vùng đất Lam Sơn làm nơi thờ cúng tổ tiên và an nghỉ của các vua, hoàng hậu. Từ đó, Lam Kinh, hay Tây Kinh, trở thành vùng đất thiêng, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với triều Hậu Lê và Khởi nghĩa Lam Sơn.

Trong không khí trang nghiêm của ngày đại lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã đánh trống khai hội. Phần hội năm nay là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hào khí Lam Sơn - Bản hùng ca đất Việt”, tái hiện những dấu mốc tiêu biểu của Khởi nghĩa Lam Sơn, từ Hội thề Lũng Nhai, Lam Sơn dấy nghĩa đến thời khắc Bình Định vương Lê Lợi đăng quang Hoàng đế.

Chương trình đồng thời khắc họa sự tiếp nối truyền thống lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của Thanh Hóa trong thời kỳ mới. Với sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật ca múa nhạc hiện đại với các di sản văn hóa phi vật thể và loại hình diễn xướng truyền thống đặc trưng của xứ Thanh như trò Xuân Phả, diễn tấu cồng chiêng.

Đông đảo người dân và du khách tham dự lễ hội.

Trong ngày 2/10, nhân dân và du khách về tham dự Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được miễn phí vé tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Chính sách này tạo điều kiện để đông đảo người dân và du khách tham dự các nghi lễ truyền thống, dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân, đồng thời tham quan, tìm hiểu hệ thống di tích, kiến trúc và những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất Lam Sơn.

Việc miễn phí vé trong ngày lễ hội cũng góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ; qua đó nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh Lam Kinh và văn hóa xứ Thanh tới du khách.

Lễ hội Lam Kinh được tổ chức hằng năm không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân công lao các bậc tiền nhân mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc. Qua đó, những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lam Sơn tiếp tục được gìn giữ, phát huy và lan tỏa trong đời sống đương đại.