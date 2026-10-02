Hà Nội làm 'dải lụa ký ức' điểm check-in bên hồ Hoàn Kiếm

Ngày 2/10, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đang triển khai trang trí không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm với chủ đề “Dải lụa ký ức”, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan, mang đến những trải nghiệm mới cho người dân, du khách nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

"Dải lụa ký ức", điểm check-in dịp 10/10 bên hồ Hoàn Kiếm.

Điểm nhấn trong hoạt động trang trí là “Dải lụa ký ức” - một không gian cảnh quan được thiết kế hài hòa với khu vực Hồ Hoàn Kiếm, kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật, cảnh quan và chiếu sáng.

Hạng mục “Dải lụa ký ức” gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo nên không gian mở phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh.

Phường Hoàn Kiếm cho biết thiết kế hướng tới việc tạo ra những góc nhìn mới về cảnh quan Hồ Hoàn Kiếm, đồng thời khuyến khích cộng đồng tương tác với không gian đô thị theo cách gần gũi, sinh động.

Thời gian trưng bày tác phẩm nghệ thuật dự kiến từ ngày 8/10 đến hết ngày 2/12 tại khu vực vỉa hè, đường dạo hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía Tây Nam Tháp Rùa.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, kinh phí thực hiện được xã hội hóa, không dùng ngân sách. Sau khi kết thúc, đơn vị thực hiện sẽ hoàn trả nguyên trạng khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.

Phường Hoàn Kiếm kỳ vọng “Dải lụa ký ức” sẽ trở thành một điểm nhấn gợi mở những câu chuyện về ký ức đô thị, về hồ Hoàn Kiếm - không gian văn hóa, lịch sử gắn bó với đời sống của người dân thủ đô.