Lâm Đồng: Chùa Phước Quang trao tặng nhà tình thương đến hộ gia đình khó khăn tại xã Nhân Cơ

Lễ khánh thành và bàn giao nhà tình thương đến gia đình ông Nguyễn Văn Cưng với sự tham dự của chư Tăng chùa Phước Quang, chính quyền địa phương và các nhà tài trợ

Tham dự buổi lễ có Đại đức Thích Chúc Tấn, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, trụ trì chùa Phước Quang (xã Nhân Cơ); ông Phan Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhân Cơ; ông Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các cơ quan, ban, ngành địa phương; đại diện thôn 8; cùng đại diện Công ty Hoàng Đăng Generation.

Tại buổi lễ, đại diện chùa Phước Quang, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành đã thực hiện nghi thức khánh thành, bàn giao nhà tình thương trong không khí trang trọng và hoan hỷ.

Đại đức Thích Chúc Tấn trao nhà tình thương đến ông Nguyễn Văn Cưng

Dịp này, Đại đức Thích Chúc Tấn cùng các thành viên tham dự đã gửi lời thăm hỏi, động viên, mong muốn gia đình ông Nguyễn Văn Cưng tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định, an vui trong mái ấm mới.

Được biết, gia đình ông Nguyễn Văn Cưng có 8 thành viên, gồm hai vợ chồng, năm người con và một cháu ngoại, trong đó có một người con bị khiếm khuyết chức năng. Nhiều năm qua, gia đình sinh sống trong căn nhà gỗ tạm bợ trên phần đất mượn. Do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn bảo đảm an toàn và điều kiện sinh hoạt.

Thăm hỏi, tặng quà đến gia đình

Ngôi nhà tình thương được hoàn thành với tổng trị giá 100 triệu đồng, với sự chung tay đóng góp của chùa Phước Quang, Công ty Hoàng Đăng Generation, các nhà tài trợ, không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp chính quyền, tự viện và quý nhà hảo tâm đối với những hoàn cảnh còn khó khăn trong cộng đồng.